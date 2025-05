John Wick 3 – Parabellum, film su Italia 1 diretto da Chad Stahelski

Giovedì 22 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, l’action thriller dal titolo John Wick 3 – Parabellum. Si tratta del terzo capitolo della celebre saga di John Wick prodotto nel 2019 dalla Lionsgate e diretto da Chad Stahelski, creatore del protagonista della saga e film maker dell’intera saga. La parte musicale è invece realizzata dal musicista Tyler Bates e dal compositore Joel J. Richard, che hanno collaborato per la colonna sonora di ogni capitolo della serie cinematografica di John Wick.

Il protagonista è ancora una volta interpretato dal celebre attore Keanu Reeves, volto di numerosi successi internazionali e che quest’anno è tornato con diversi progetti, come il film Ballerina di Len Wiseman e la serie tv Scissione (Severance). Nel cast anche: Laurence Fishburne, Halle Berry, Asia Kate Dillon, Ian McShane e Lance Reddick.

La trama del film John Wick 3 – Parabellum: un padre putativo da salvare

John Wick 3 – Parabellum riprende la storia dell’ex sicario John Wick, in fuga dalla polizia tra le vie di Manhattan. Il protagonista ha infranto le regole e ha assassinato senza permesso il boss della camorra Santino D’Antonio. Wick viene, quindi, cacciato dall’hotel Continental e il mondo del crimine impone sulla sua testa una taglia di ben 14 milioni di dollari. Il protagonista si trova così a dover fuggire non solo dalla polizia ma anche da una serie di sicari pronti a tutto pur di mettere le mani su quell’incredibile somma di denaro, tra cui il suo amico di vecchia data Ernest.

Tra duelli all’ultimo sangue e fughe spericolate, Wick riesce ad avere la meglio sui suoi nemici fino a quando non incrocia la strada del direttore che lo aveva accolto, quando era solo un orfano, e che decide di accorrere in suo aiuto. L’ex sicario arriva, così, in Marocco, dove incontra la sua vecchia amica Sofia, ma gli ostacoli da superare sono tutt’altro che terminati.