JOHN WICK 3 PARABELLUM/ Su Rai 3 il film con Keanu Reeves e Halle Berry

Tra le curiosità di John Wick 3 – Parabellum bisogna ricordare il personaggio di Sofia interpretata da Halle Berry che ha dovuto seguire un vero e proprio training per imparare alcune arti marziali, la manipolazione delle armi, oltre che dover seguire anche delle tecniche di addestramento per cani, riportando anche la rottura di 3 costole. Le performance dell’attrice sono state così rilevanti che Keanu Reeves ha deciso di non sostituirla anche se infortunata. Ovviamente anche il protagonista ha dovuto seguire lo stesso training di allenamento. Nel cast del film troviamo anche Boban Marjanovic nel ruolo di Ernest. Nato a Zajecar il 15 agosto del 1988 è in realtà un cestista serbo che gioca nei Dallas Mavericks. I suoi 222 centimetri sono davvero impressionanti e nel film la sua fisicità si nota e non poco. Questo film al momento rimane il suo unico lavoro nel cinema anche se non è da escludere che lo vedremo ancora in futuro visto che si è comportato veramente molto bene.

John Wick 3 Parabellum, film diretto da Chad Stahelski

John Wick 3 Parabellum va in onda oggi, 13 settembre, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Questo film uscito nel 2019 è una produzione statunitense di genere thriller e d’azione che vede come protagonista principale ancora una volta Keanu Reeves diretto alla perfezione da Chad Stahelski, che ha partecipato ad altri capolavori come Il corvo, Alien, Wild Wild West, Superman 2, sia come stuntman che coordinatore; altri nomi importanti presenti nel cast sono Halle Berry, Ian McShane, Asia Kate Dillon, Jerome Flynn, Ruby Rose. Il montaggio è stato curato da Evan Schiff mentre le musiche della colonna sonora hanno avuto l’importante supervisione di Tyler Bates, che ha realizzato anche quelle del colossal 300, e Joel J. Richard.

John Wick 3 Parabellum, la trama del film

Leggiamo la trama di John Wick 3 Parabellum. Alla fine del precedente episodio, John Wick, un ex sicario, è in fuga a Manhattan e sulla sua testa c’è una taglia di quasi 15 milioni di dollari in quanto scomunicato dall’Alta Tavola, un consesso internazionale di assassini. Cercando di sfuggire alla morte, entra nella New York Public Library e qui si impossessa di un medaglione e di un crocifisso. Subito dopo uccide una delle prime persone interessate a riscuotere la taglia. All’interno della coltelleria uccide tutte le persone che lo cercano e con l’aiuto della Direttrice, riesce a recarsi in Marocco dopo essere stato marchiato a fuoco.

A Casablanca incontra Sofia sua vecchia amica e le chiede aiuto per incontrare Berrada, un membro anziano dell’Alta Tavola, cui chiede a sua volta di metterlo in contatto con il Reggente, il membro più autorevole del consesso. Per incontrarlo dovrà però camminare nel deserto a piedi fino allo sfinimento; il Reggente lo incontra e resta stupito dalla sua caparbietà e accetta di ritirare la scomunica e la taglia se commetterà ancora un omicidio. Ma i colpi di scena non finiscono qui.

