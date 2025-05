John Wick 4, film su Rai 2 diretto da Chad Stahelsky

Giovedì 29 maggio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, l’action thriller intitolato John Wick 4. Questo progetto cinematografico è una co-produzione del 2023 di Lionsgate e Summit Entertainment ed è il quarto e ultimo capitolo (per ora) della saga di successo di John Wick, personaggio creato dalla mente di Derek Kolstad.

La regia, così come per tutti gli altri capitoli, è affidata a Chad Stahelski, film maker che aveva lavorato in precedenza come controfigura di Keanu Reeves nella saga di “Matrix”. La parte musicale è affidata nuovamente a Tyler Bates (Il collezionista di occhi, 300, Deadpool 2,…) e Joel J. Richard (compositore della serie tv di successo Quantico).

Nei panni del leggendario sicario John Wick ritroviamo l’attore di fama internazionale Keanu Reeves, recentemente apparso in un episodio della serie tv Scissione (Severance). Nel cast di John Wick 4 ritroviamo gli attori Ian McShane e Laurence Fishburne (rispettivamente Winston Scott e Bowery King), mentre per la prima volta prende parte al progetto l’attore e artista marziale cinese Donnie Yen (conosciuto dal pubblico per la sua interpretazione nella saga di Ip Man).

La trama del film John Wick 4: lo scontro finale con il Marchese de Gramont

John Wick 4 riprende la storia del celebre sicario che continua a combattere per ottenere di nuovo la sua libertà. L’unica soluzione per lasciarsi tutto alle spalle è riuscire a sconfiggere colui che è a capo della Gran Tavola, ovvero il crudele e violento Marchese de Gramont, il quale agisce incurante di qualunque regola pur di mantenere il suo potere. Riuscire a trovarsi faccia a faccia con quest’uomo, però, si rivelerà più complicato del previsto ed il protagonista dovrà affrontare decine e decine di nemici, tra cui anche qualcuno che un tempo gli era molto amico.

John Wick lascia dietro di sé un fiume di cadaveri, attraversando diverse location internazionali, dalla capitale europea Berlino, fino alla città giapponese di Osaka, passando per il deserto del Sahara, prima di riuscire finalmente ad avere un ultimo grande scontro contro il suo più grande avversario.