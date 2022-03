John Wick Capitolo 2/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves

John Wick Capitolo 2, diretto da Chad Stahelski

John Wick Capitolo 2 va in onda oggi, 18 marzo, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film che unisce azione e thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2017 da Basil Iwanyk e diretto da Chad Stahelski. La fotografia è curata da Dan Laustsen e le musiche da Tyler Bates e Joel J.Richard.

Il protagonista assoluto del film è Keanu Reeves che interpreta il personaggio che dà il titolo al film. Al suo fianco nel cast troviamo anche Riccardo Scamarcio, Ian McShane, Ruby Rose, Common, Claudia Gerini, Lance Reddick, Laurence Fishburne e molti altri ancora.

John Wick Capitolo 2, la trama del film: una meritata pensione ma…

Il leggendario sicario John Wick dopo una lunga carriera fatta di crimini e missioni sta finalmente per dedicarsi a una meritata pensione tra relax e svago ma qualcosa cambia decisamente i suoi piani. Una sorta di patto di sangue infatti lo lega all’obbligo di adempiere ad un dovere inaspettato. Per una vecchia missione aveva chiesto il supporto di un noto camorrista di nome Santino D’Antonio, innescando per l’appunto il meccanismo. Nello specifico, come ricompensa per il favore ricevuto il sicario è costretto ad accettare di offrire i suoi servigi in favore dell’uomo. In un primo momento Wick rifiuta la proposta senza dare particolare importanza alle eventuali ripercussioni. Il campanello d’allarme scatta quando come punizione la sua casa viene totalmente bruciata. A questo punto John viene a conoscenza del patto da mantenere ritrovandosi quindi costretto ad accettare la missione di Santino. Quest’ultimo lo obbliga a recarsi a Roma per uccidere la sorella di nome Gianna. Al suo arrivo nella capitale la donna si trova in un locale chiamato Gran Tavola intenta a festeggiare quello che è il suo trionfo nel mondo della malavita organizzata.

Dopo aver organizzato ogni dettaglio per mettere a segno il colpo, si reca sul posto trovando la donna praticamente già consapevole del suo destino. Quest’ultima decide così di togliersi la vita da sola con il sicario che si limita ad offrirle il colpo di grazia. Tutti gli scagnozzi della donna inseguono l’uomo per la vendetta ma cadono tutti sotto i colpi esperti di John. Inizia così un vero e proprio scontro con un sicario di pari notorietà, Cassinan, nonostante tra i due ci sia una stima reciproca. Quest’ultimo infatti comprende le necessità di John ma non viene meno al suo dovere di trovare vendetta per Gianna. Raggiunge infatti Wick fino a New York dove dopo un durissimo scontro John trionfa risparmiando l’amico e stimato sicario. Poco dopo scopre di avere contro praticamente tutti gli assassini del posto dopo che santino, al fine di non rischiare di essere tacciato come mandante, lo ha dato in pasto ai nemici. Inizia così una fuga costante che lo porta ad eliminare chiunque si metta sulla sua strada, fino ad arrivare dal boss. Quest’ultimo lo invita a desistere dall’ ucciderlo altrimenti sarà costretto a fuggire per sempre con una taglia pendente sulla sua testa. Senza esitazione John decide di ucciderlo con un colpo secco consapevole di dover fuggire per il resto dei suoi giorni ma pronto a combattere per eliminare chiunque volesse realmente provare ad eliminarlo.

Il video del trailer del film "John Wick Capitolo 2"













