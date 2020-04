John Wick – Capitolo 2/ Video, su Italia 1 il film con Keanu Reeves (1 aprile 2020)

John Wick – Capitolo 2 è un film d’azione in onda mercoledì 1 aprile su Italia 1 alle 21.25. La pellicola è uscita nel 2017 e diretta dallo stesso regista di tutti e tre i capitoli della saga, Chad Stahelski. Questo film è infatti il sequel del primo episodio della storia del killer John Wick uscito nel 2014. Anche le musiche sono state curate dallo stesso compositore degli altri film, Tyler Bates, famoso per avere anche partecipato alle colonne sonore di alcuni famosi film dell’orrore come “L’alba dei morti viventi” o “Il collezionista di occhi”. A vestire di nuovo i panni del protagonista è l’affascinante Keanu Reeves che ritroviamo accanto ad un altro attore di Matrix, Laurence Fishburne, e a due volti famosissimi del nostro cinema: Riccardo Scamarcio, nel ruolo di Santino D’Antonio, e Claudia Gerini, nei panni di Gianna D’Antonio. Nel doppiaggio la voce di Keanu Reeves è quella del bravissimo Luca Ward, suo doppiatore storico.

John Wick – Capitolo 2, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di John Wick – Capitolo 2. Dopo aver concluso la sua vendetta verso i Tarasov il famoso killer John Wick è pronto per riprendere la sua vita tranquilla con la compagnia del suo nuovo cane che aveva salvato al termine del primo capitolo. Purtroppo, come spesso accade, il passato bussa alla porta, in questo caso con il volto dello spietato camorrista Santino D’Antonio, pronto a riscuotere un vecchio debito di John Wick. Nonostante D’Antonio mostri al killer il pegno che dimostra il debito che l’uomo ha nei suoi confronti, John non è intenzionato a riprendere i panni del sicario e rifiuta la richiesta. Per vendicarsi il camorrista fa esplodere la casa di Wick e lo costringe a rifugiarsi nel famoso Hotel Continental e a chiedere aiuto al direttore, Winston. Quest’ultimo ricorda a John che non può evitare di saldare il suo debito e quindi a malincuore il killer decide di andare da Santino e accettare la sua richiesta. L’uomo gli chiede di uccidere sua sorella, Gianna D’Antonio, così da poter prendere il suo posto alla “Gran Tavola”, la massima associazione malavitosa del Mondo.

Durante una festa John avvicina Gianna, la donna avendo capito di non avere scampo decide di uccidersi tagliandosi le vene. A questo punto Wick inizia ad essere inseguito non solo dagli uomini fedeli alla donna ma anche dai sicari di Santino, il quale mette una taglia di 7 milioni di dollari sulla testa del sicario così da evitare qualunque sospetto. Il killer riesce a sconfiggere tutti i suoi inseguitori grazie anche all’aiuto del “Re di Bowery”, un boss che comanda i senzatetto della Grande Mela.

Al termine del film John Wick e Santino D’Antonio si ritrovano in un ultimo faccia a faccia proprio nell’Hotel Continental. Winston ricorda all’amico che secondo le regole dell’albergo è proibito uccidere all’interno delle sue mura, pena la morte, ma l’uomo decide comunque di sparare a Santino. A questo punto John è costretto a scappare sapendo che di lì a breve si ritroverà alle calcagna decine di sicari.

