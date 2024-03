John Wick, Italia 1/ Trama del primo capitolo del franchise action con Keanu Reeves, stasera 18 marzo 2024

John Wick, diretto da Chad Stahelski

Lunedì 18 aprile, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film d’azione del 2014 dal titolo John Wick.

Si tratta del primo capitolo dell’omonima saga ed è diretto da Chad Stahelski, diventato famoso negli anni ’90 come controfigura di Keanu Reeves in Matrix.

Stahelski ha fondato con il collega David Leitch una società di stuntmen e insieme hanno creato il personaggio di John Wick, collaborando in tutti e quattro i capitoli della saga. Le musiche del film John Wick sono invece realizzate dal compositore Tyler Bates, autore delle colonne sonore di numerosi film di successo, tra cui 300, L’alba dei morti viventi e Il collezionista di occhi.

Il protagonista del film John Wick è interpretato dalla stella di Hollywood Keanu Reeves, diventato famoso per il personaggio di Neo nella tetralogia di fantascienza Matrix. Al suo fianco l’attore Michael Nyqvist, che ha raggiunto la fama grazie all’interpretazione di Mikael Blomkvist nella trilogia cinematografica Millennium; Alfie Allen, conosciuto per il ruolo di Theon Greyjoy nella serie tv Il Trono di Spade; infine Willem Dafoe, il terribile Goblin nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi.

La trama del film John Wick: tutto ha inizio con l’uccisione della cagnolina Daisy

John Wick (Keanu Reeves) è un uomo che ha recentemente perso la sua amata moglie Helen a causa di una terribile malattia e che un giorno si vede recapitare alla porta un piccolo cucciolo di beagle, chiamato Daisy, l’ultimo regalo a sorpresa della sua adorata consorte.

A distanza di tempo, John sta girovagando con la sua auto in compagnia della tenera cagnolina, quando incontra una banda di criminali russi alla stazione di benzina.

Il loro boss, Iosef (Alfie Allen), prova a convincerlo a vendergli la sua auto ma il protagonista rifiuta ripetutamente.

Così in preda alla rabbia i gangster lo seguono fino a casa, rubandogli l’auto e uccidendo la povera Daisy.

Iosef scopre solo in un secondo momento, grazie a suo padre, il boss della criminalità russa nella Grande Mela Viggo Tarasov (Michael Nyqvist), la vera identità di Wick: questi infatti è soprannominato “Baba Yaga” per il terrore che incute.

Prima di sposare Helen, infatti, John era il migliore sicario al soldo di Tarasov, ed era stato proprio lui a eliminare tutti i criminali rivali del boss, permettendogli di dominare su New York.

Tarasov sa che ormai suo figlio è spacciato, così cerca di mediare con Wick per una soluzione pacifica.

Quest’ultimo rifiuta però qualunque accordo ed inizia così una sanguinosa faida che vedrà John tornare a riprendere le armi dopo tanto tempo…

