John Wick, film su Italia 1 con Keanu Reeves

Mercoledì 22 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il primo capitolo del franchise di successo John Wick. Questo film d’azione è stato prodotto nel 2014 e vede, al suo esordio alla regia, il film maker Chad Stahelski, che durante gli anni ’90 aveva lavorato come controfigura di Keanu Reeves nella saga di Matrix. La colonna sonora è stata realizzata dal musicista Tyler Bates e dal compositore Joel J. Richard, che collaboreranno con il regista anche nei successivi capitoli della serie.

Il protagonista di John Wick è interpretato dall’attore Keanu Reeves, che ha raggiunto la fama alla fine degli anni ’90 grazie alla celebre saga fantascientifica Matrix. Nei panni dei suoi antagonisti, l’attore svedese Michael Nyqvist, noto per il personaggio di Mikael Blomkvist nella trilogia Millennium, e l’attore Alfie Allen, diventato famoso grazie alla sua interpretazione di Theon Greyjoy nella serie televisiva Il Trono di Spade. Nel cast di John Wick anche Willem Dafoe, Dean Winters, Adrianne Palicki, John Leguizamo, Daniel Bernhardt e Bridget Moynahan.

La trama di John Wick: la mafia russa uccide il cane di un sicario che si vendica

John Wick racconta la storia del suo omonimo protagonista, interpretato da Keanu Reeves, che, dopo essere rimasto precocemente vedovo, vede consegnarsi un bellissimo e tenero cucciolo di beagle, ultima sorpresa che la sua defunta e amata moglie aveva riservato per lui.

Dopo qualche tempo, Wick incontra una gang criminale russa alla stazione di servizio, mentre è fermo a fare benzina in compagnia della sua cagnolina Daisy.

Il capo del gruppo, Iosef (Alfie Allen), gli propone di acquistare la sua automobile, ma John rifiuta in modo netto l’offerta, causando l’ira dei criminali, che decidono di seguirlo fino a casa, derubandolo del mezzo e uccidendo la sua amica a quattro zampe.

Ciò che Iosef non può immaginare, però, è che Wick in passato era il miglior sicario al soldo di suo padre Viggo. Era stato proprio il protagonista, infatti, a permettere al boss di eliminare tutti i suoi nemici e a prendere il potere su New York. Viggo sa che Wick non permetterà a suo figlio di farla franca, così in un primo momento cerca di trovare un accordo pacifico con l’uomo. Il protagonista, però, non desidera altro che avere la sua vendetta, e inizia così una guerra all’ultimo sangue per sterminare i suoi nemici.