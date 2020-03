John Wick/ Video, su Italia 1 il film con Keanu Reeves (oggi, 25 marzo 2020)

John Wick andrà in onda oggi, mercoledì 25 marzo, su Italia 1 alle 21.25. Si tratta di un film d’azione prodotto negli Stati Uniti nel 2014 scritto da Derek Kolstad e con la regia di Chad Stahelski. Questo è il primo capitolo della saga che vede come protagonista l’affascinante attore di Matrix e La casa sul lago del tempo, Keanu Reeves. Nel cast compare inoltre l’attore della trilogia Millenium, Michael Nyqvist nei panni di Viggo Tarasov, l’attore della pluripremiata serie Games of Thrones Alfie Allen nel ruolo di Yosef Tarasov e Bridget Moynahan, diventata famosa per il suo ruolo della terribile Sin Rostro nella serie tv Netflix Jane the Virgin, nel film è Helen Wick.

John Wick, la trama del film

John Wick è un ex killer che ha deciso di ritirarsi con sua moglie per vivere una vita tranquilla. Purtroppo la donna muore a causa di una malattia incurabile e prima di lasciarlo regala a John una tenera cagnolina a cui l’uomo si affeziona moltissimo. Un giorno John viene avvicinato da un ragazzo che vorrebbe comprare la sua Mustang ma l’uomo si rifiuta vigorosamente. Nella notte viene aggredito nel sonno proprio dallo stesso ragazzo e da alcuni suoi complici che lo picchiano, uccidono la sua cagnolina e gli rubano la macchina. John decide allora di andare da un suo amico trafficante d’auto, Aurelio, dove scopre che ad aggredirlo è stato il figlio di Viggo, uno dei maggiori boss della città, Yosef Tarasov. Viggo conosce perfettamente la fama di John e cerca inutilmente di convincere l’uomo a non vendicarsi. Visto il suo rifiuto il boss decide di mandare una decina dei suoi uomini per uccidere il killer ma John riesce a sconfiggerli tutti facilmente. Non sapendo più cosa fare Viggo mette una taglia di due milioni sulla testa di John e fa nascondere suo figlio. Per evitare la taglia sulla sua testa John lascia la sua abitazione e si trasferisce all’Hotel Continental, un albergo di lusso i cui clienti sono tutti assassini.

La regola ferrea di questo luogo è che non possono esserci atti di violenza tra le sue mura e per accedervi bisogna avere una speciale moneta d’oro che solo i killer possiedono. John inizia quindi a cercare Yosef ma nel frattempo Viggo chiede a Marcus, un famoso sicario, di uccidere l’uomo in cambio di un’enorme somma di denaro. In realtà Marcus avvisa John del pericolo che sta correndo e quando John viene catturato da Viggo è proprio il sicario a correre in suo aiuto evitando che possano ucciderlo. Finalmente John riesce a trovare il ragazzo e ad ucciderlo, ma la faccenda è tutt’altro che conclusa infatti Viggo uccide per ritorsione Marcus costringendo John a pareggiare i conti. L’ultimo scontro tra John e Viggo vede la morte del boss e il protagonista se ne va arrivando in una clinica veterinaria dove libera un cagnolino che decide di adottare.

Video, il trailer di John Wick





