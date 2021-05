John Wick/ Video, su Italia 1 il film con Keanue Reeves (oggi, 10 maggio 2021)

John Wick va in onda su Italia 1, oggi 10 maggio 2021, in prima serata. Si punta come sempre su un film pieno di azione e brividi forti. La rete giovanile del Biscione televisivo italiano punta su questo film del 2014 con un sontuoso Keanue Reeves nel ruolo di protagonista, magistralmente diretto da Chad Stahelski. Nel cast oltre al divo hollywoodiano compaiono anche Michael Nyqvist, Alfie Allen e Willem Dafoe.

Sicuramente ci troviamo di fronte a un film con un ritmo straordinario e con dei personaggi sempre in movimento e mai statici. Si tratta di un film che ha riscosso un successo straordinario perché esce dai soliti schemi del cinema action.

John Wick, la trama del film

John Wick racconta la vicenda di John Wick, un ex assassino che da ben cinque anni ha abbandonato la sua vecchia professione per dedicarsi alla moglie, affetta da un male incurabile. Malgrado le cure e le attenzioni di John, la donna morirà, lasciando in eredità al marito una cagnolina alla quale l’uomo si affezionerà molto. A sconvolgere la vita di John Wick ci pensa una gang russa, che si intrufola in casa sua malmenandolo, rapinandolo e uccidendo la sua cagnolina.

A questo punto John non può fare altro che decidere di rispolverare i ferri del mestiere e rivolgendosi ad alcuni amici fidati si mette sulle tracce dei suoi assalitori. Scoprirà dunque che l’irruzione in casa sua è avvenuta per mano di Yosef Tarasov, il figlio di Viggo, il principale boss della città. Da questo momento in poi inizierà un inseguimento lungo e machiavellico di John per rintracciare i suoi assalitori e trovare finalmente vendetta per tutto ciò che ha subito. Lo scontro finale tra John e la malavita russa guidata da Tarasov si preannuncia spettacolare e ricco di colpi di scena mozzafiato.

