John Zderko è morto/ Attore di “Criminal Minds” stroncato da un tumore

Conosciuto soprattutto per le sue apparizioni sul piccolo schermo, John Zderko è morto all’età di 60 anni. L’attore ha preso parte a numerose serie di successo: da “Criminal Minds” a “The Mentalist”, passando per “Bosch: Legacy” e “9-1-1: Lone Star”. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, lottava da tempo contro la malattia.

The Hollywood Reporter ha reso noto che John Zderko si è spento giovedì a Los Angeles per complicazioni dovute al cancro. Le condizioni di salute dell’attore si sono aggravate negli ultimi giorni, fino a precipitare del tutto: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La conferma è arrivata anche da Charley Koontz, amico e collega della vittima.

ADDIO A JOHN ZDERKO: AVEVA 60 ANNI

Cresciuto tra Ohio, Colorado e New Jersey, John Zderko ha frequentato la Park Ridge High School e ha anche giocato nella stessa squadra di basket di James Gandolfini. Dopo essersi laureato alla UC Irvine, l’attore ha alternato le lezioni di recitazione all’UCLA a una carriera imprenditoriale di successo. John Zderko decise di lasciare il suo lavoro full-time per iniziare a recitare a West of Broadway a Santa Monica sotto la direzione della sceneggiatrice e regista Dianne Name. La prima apparizione sullo schermo risale al 2005: da quel momento in poi è stato sempre più coinvolto in fiction e prodotti di ogni tipo. Nel 2014 è stato tra i protagonisti del film horror “Apparitional”, noto anche con il titolo “Haunting of Cellblock”, mentre l’ultima apparizione risale a qualche mese fa nel film “Bleeker Street Breaking”, presentato al Sundance Film Festival e che vede come protagonisti John Boyega e il compianto Michael K. Williams. John Zderko lascia la sorella Karen, il cognato Steve e i nipoti Jason e Jeff. Queste le parole commosse dell’amico e collega Charley Koontz: “Riposi in pace il mio amico John Zderko. Un attore dotato, un generoso compagno di scena, uno dei miei migliori amici e una persona davvero gentile in un mondo che ha bisogno di più gente così”.

RIP to my friend John Zderko.

A gifted actor, a generous scene partner, one of my best friends and a truly kind person in a world that needs more of them.

Love you, pal. Onward. ✌️ pic.twitter.com/7xAFQ0hbfr — Charley Koontz (@charley_koontz) May 21, 2022













