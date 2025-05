Johnny Calà, chi è il figlio di Jerry Calà

Nel corso della sua vita Jerry Calà ha avuto la grande gioia di abbracciare un figlio, per la precisione parliamo di Johnny Calà, nato dalla storia tra il noto attore e comico veronese con Bettina Castioni. E tra i due il rapporto è davvero molto speciale, al punto che qualche anno fa Johnny Calà entrò a gamba tesa in difesa del padre, finito nel mirino per lacune dichiarazioni dal punto di vista politico.

“Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto” ha detto il figlio sull’ex componente de I Gatti di Vicoli Miracoli. Nel corso di un messaggio registrato per Jerry Calà e trasmesso a Domenica In, il ragazzo ha invece speso altre parole importanti nei confronti dell’artista comico: “Nonostante le discussioni, con te non ci si annoia mai. Mi incoraggi sempre a inseguire le mie passioni e ad andare in fondo. È veramente bello condividere le mie passioni con te”.