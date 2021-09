Johnny Depp abbandonato dalla madre a 15 anni?/ L’investigatore Paul Barresi indaga

Johnny Depp abbandonato dalla madre quando aveva solo 15 anni? Il nome del divo di Hollywood, da mesi al centro del gossip per la battaglia legale con l’ex moglie Amber Heard, torna nuovamente ad essere il protagonista della cronaca per le indagini dell’investigatore Paul Barresi. Lo scambio di accuse tra Johnny Depp e Amber Heard dovrebbe diventare una serie tv in una serie tv di Discovery+ dal titolo Johnny Depp v Amber Heard.

Per ricostruire tutta la vicenda che ha occupato pagine intere di giornali, l’investigatore Paul Barresi avrebbe cominciato ad indagare nel passato dell’attore scoprendo un dettaglio doloroso della sua vita privata. Secondo le prove raccolte da Paul Barresi, infatti, pare che Depp sia stata abbandonato dalla madre dopo il divorsio.

Johnny Depp e il doloroso passato

Johnny Depp è nato dall’amore tra l’ingegnere Christopher More Depp e la cameriera Betty Sue Palmer. Il matrimonio tra loro finì quando l’attore aveva solo 15 anni. La fine del matrimonio dei genitori fu dolorosissima per l’attore come si evincerebbe dalle prove raccolte da Paul Barresi. Come fa sapere Vanity Fair che riporta un passaggio delle prove raccolte da Barresi, la madre di Depp andò via considerandolo autosufficiente.

«La moglie riconosce con la presente che il figlio minore delle parti … John C. Depp II è completamente emancipato e autosufficiente», riporta Vanity Fair. L’attore, tuttavia, pare abbia sempre amato la madre. Tuttavia, durante i funerali di Depp, l’attore disse: «È stata la donna più meschina che abbia mai incontrato nella mia vita».

