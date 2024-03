Johnny Depp accusato da Lola Glaudini di maltrattamenti sul set/ L’attrice: “Mi puntò il dito in faccia e…”

Johnny Depp accusato di maltrattamenti dall’attrice Lola Glaudini

Johnny Depp, archiviata la vittoria nella battaglia legale contro l’ex moglie Amber Heard, è ora al centro di una nuova polemica. L’attrice di Blow Lola Glaudini, infatti, ha accusato il collega di averla maltrattata con aggressioni verbali sul set del film del 2001, che lo vide protagonista. La notizia è stata riportata da numerosi media americani ed è stata ricostruita anche dalla rivista Variety. Le accuse al divo sono state indirizzate nel corso di un episodio del podcast Powerful Truth Angels, ed emerso nei giorni scorsi.

In quell’occasione, l’attrice ha raccontato che Johnny Depp l’avrebbe rimproverata per aver riso durante una ripresa. Glaudini, che era sullo sfondo di una scena in cui l’attore tiene un monologo, ha detto di essere stata incaricata dal regista del film Ted Demme di “scoppiare a ridere” quando Depp avrebbe pronunciato una delle sue battute durante la ripresa. A quel punto, l’attrice ha raccontato di aver seguito la linea-guida imposta dal regista: “Faccio una grossa risata o qualcosa del genere“.

Lola Glaudini: “Mi ha puntato il dito in faccia“. Ma i rappresentanti di Johnny Depp smentiscono

Tuttavia Johnny Depp avrebbe reagito malamente alla risata di Lola Glaudini sul set, come da lei raccontato: “Si avvicina a me, mi punta il dito in faccia e dice: ‘Chi caz*o ti credi di essere? Stai zitta, caz*o. Sono qui e sto cercando di dire le mie battute e tu mi stai deconcentrando. Fottu*a idiota“. Sarebbero poi arrivate le scuse da parte dell’attore, ma non sono bastate a tamponare la delusione dell’attrice. A detta sua, inoltre, il regista non sarebbe nemmeno intervenuto per difenderla: “Non è venuto a dire nulla”.

Tuttavia un rappresentante di Johnny Depp ha rilasciato un commento ai microfoni di Variety, smentendo tutto: “Johnny dà sempre la priorità ai buoni rapporti di lavoro con il cast e la troupe e questo racconto è molto diverso dal ricordo degli altri membri sul set in quel momento“. Anche Samuel Sarkar, tecnico del suono in Blow, si è detto estraneo ai fatti narrati: “Ascolti costantemente ciò che sta accadendo sul set, ascolti i rumori, ascolti le chiacchiere. Infatti, nello specifico, ascoltavo l’audio di Johnny per verificare eventuali interferenze, sia durante le prove che durante la ripresa. Ma non ho mai sentito niente del genere, e sarebbe stato un evento straordinario”.











