Johnny Depp accuse choc a Amber Heard/ Feci nel letto, lattina sul naso e…

Johnny Depp: il processo contro Amber Heard

Johnny Depp ha testimoniato durante il processo contro la ex moglie Amber Heard, che si sta svolgendo a Fairfax in Virginia, alle porte di Washington. L’attore ha fatto causa alla Heard per 50 milioni di dollari contestando un articolo di opinione a sua firma sul “Washington Post” che esponeva una esperienza di violenza domestica subita, senza mai citare Depp ma con chiari riferimenti alla loro relazione. Tanti i video e gli audio registrati dalla Heard ascoltati durante il secondo giorno di testimonianza di Depp. Uno dei video che hanno fatto più scalpore è quello registrato dalla ex moglie dove Depp rientra a casa ubriaco e distrugge un mobile della cucina. “Stavo passando un brutto momento e non ricordo esattamente per cosa, ma essere registrati illegalmente dall’altro si adatta perfettamente al resto delle fotografie e delle registrazioni che lei ha fatto… Comunque ho distrutto dei mobiletti ma non ho mai toccato la signorina Heard. Non ho cercato di intimidirla. Perché lei stava filmando? Se era spaventata a morte, perché non se ne è andata?”, ha spiegato l’attore.

Johnny Depp: bottiglie lanciate e feci sul letto

Nella sua testimonianza Johnny Depp ha raccontato alcuni episodi “coniugali”: una volta Amber Heard gli ha lanciato una bottiglia di vodka non integra che gli ha tagliato un pezzo di dito; un’altra volta gli ha lanciato una lattina di acquaragia sul visto ferendolo al naso. Ma l’apice della sua testimonianza arriva quando, Depp ricorda l’ultimo giorno in cui si sono incontrati prima di separarsi: l’attore tornato in camera da letto trova dalla sua parte del letto una grossa quantità di feci. La Heard sostiene che sarebbero stati i cani (due piccoli Yorkshire), ma per Depp quella quantità non può che essere di origine umana. Nel corso dell’udienza i due ex coniugi hanno avuto un acceso dialogo, in cui non i sono risparmiati insulti. “Sei uno smidollato. Perché non vai a farti fo**ere. Vecchio pezzo di mer*a avaro”, ha detto Amber Heard all’ex marito.

