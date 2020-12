Johnny Depp “cancellato” da Netflix/ Eliminati dal catalogo i suoi film: ecco perchè

Dopo l’allontanamento dal set di Animali Fantastici 3, Johnny Depp deve fare i conti con nuove ripercussioni dopo le molteplici accuse di violenza da parte dell’ex moglie Amber Heard. In seguito alla causa persa contro il The Sun, Netflix ha deciso di eliminare tutti i film con protagonista il sex symbol di Hollywood dai cataloghi di Usa e Canada: parliamo di “Donnie Brasco”, “Secret Window” e “Black Mass”.

Come vi abbiamo raccontato, Johnny Depp ha perso in tribunale contro il tabloid britannico, che in un articolo lo definì «picchiatore di mogli»: la sentenza ha infatti rigettato l’accusa di diffamazione da parte dell’attore. Da quel momento in poi un effetto domino per il celebre volto della saga I pirati dei Caraibi…

JOHNNY DEPP “CANCELLATO” DA NETFLIX

Sostituito da Mads Mikkelsen in Animali Fantastici 3, Johnny Depp deve adesso fare i conti con la cancellazione dei suoi film dalla piattaforma streaming negli Usa e in Canada. Una scelta presa dopo le rimostranze di molti utenti in seguito alla condanna nella sopra citata sentenza. In Italia nessuna novità per il momento: sono ancora presenti tutte le pellicole con il 57enne, pensiamo al thriller fantascientifico “Transcendence” diretto da Wally Pfister.

Per il momento Johnny Depp non ha preso posizione sul caso, l’ultima uscita pubblica risale a qualche giorno fa per fare gli auguri di buone feste ai suoi fan: «Quest’anno è stato così difficile per così tante cose. Spero che il futuro possa essere migliore. Buone vacanze a tutti! Il mio amore e rispetto per tutti voi. Eternamente, JD».

