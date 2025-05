Nato nel Kentucky, Johnny Jepp da bambino non avrebbe mai immagino quello che è poi diventata la sua vita. Il papà, infatti, era un ingegnere comunale mentre la mamma una umile cameriera. Niente di più lontano, dunque, da ciò che poi è diventato lui nella vita: un attore tra i più popolari e amati al mondo. Da bambino, Johnny Depp era appassionato di musica e di gospel: il nonno, che gli aveva trasmesso queste passioni, è morto però prima che il bambino compisse sette anni. Lo stesso anno la sua famiglia si è trasferita in Florida ma per Johnny Depp non è stato affatto semplice superare quegli anni per via del trasferimento e della morte del suo caro nonno.

Per questa ragione più volte, nel corso dell’adolescenza, ha fatto ricorso alla droga. Fino a questo momento nella vita dell’attore non si era affacciato il cinema, ma la musica sì: proprio in quegli anni, infatti, si è avvicinato alla chitarra, per poi fondare una band rock, esibendosi in numerosi locali della Florida.

E, proprio grazie al mondo della musica, nella vita di Johnny Depp è arrivato il cinema. La sua band, “I The Kids”, ha avuto infatti un buon successo e per questo la band è stata ingaggiata per aprire i concerti di numerose star piuttosto famose.

Johnny Depp: gli esordi a sorpresa nel mondo del cinema

Dopo il trasferimento a Los Angeles con la band, Johnny Depp, a corto di denaro, ha cominciato a svolgere diversi lavori umili come il meccanico e il benzinaio. Proprio in quegli anni ha conosciuto un amico della moglie di allora, sposata a vent’anni: Nicolas Cage. I due hanno cominciato un’amicizia e proprio grazie a Cage, Depp è entrato nel mondo del cinema, venendo convinto dall’amico a svolgere un provino.

Johnny Depp, dopo aver conosciuto Nicolas Cage, ha svolto diversi provini e ottenuto piccoli ruoli per vari film. Il successo non ha però tardato ad arrivare, tanto che nella carriera di Johnny Depp non mancano i prestigiosi riconoscimenti come tre candidature agli oscar, dice al Golden Globe (con un premio ottenuto nel 2008 come miglior attore in un film commedia per Sweeney Todd). È stato poi inserito nella Hollywood Walk of Fame nel 1999.

