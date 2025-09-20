Johnny Depp al centro di una forte polemica in Inghilterra: cos'è successo

Johnny Depp torna a far parlare di sé, ma stavolta non c’entrano i suoi film né l’ex moglie Amber Heard. L’attore di Pirati dei Caraibi è finito al centro delle polemiche in Inghilterra dopo un brutto episodio che coinvolge il suo nuovo cane, un Bullmastiff chiamato Bourbon. L’animale, adottato da poco, avrebbe infatti aggredito e ucciso due pecore in una fattoria dell’East Sussex, scatenando l’ira del contadino e l’attenzione dei tabloid, in particolare il celebre “The Sun”. Al momento dell’incidente Depp non era presente, dato che ad occuparsi del cane c’era un membro del suo staff, che non sarebbe riuscito a controllarlo.

Chiaramente, la notizia ha fatto subito il giro del web e le reazioni non si sono fatte attendere. Da un lato, c’è chi punta il dito contro l’attore, accusandolo di irresponsabilità, e chi invece lo difende ricordando che episodi simili possono capitare anche ai padroni più attenti. Da parte sua, Depp si sarebbe detto “sconvolto” per quanto accaduto e avrebbe promesso un risarcimento al proprietario degli animali, oltre ad aver già ingaggiato un addestratore per Bourbon, così da evitare altri guai.

Ad ogni modo, non è però la prima volta che i cani di Johnny Depp finiscono sotto i riflettori. Difatti, già nel 2015, i suoi due Yorkshire Terrier avevano creato un caso internazionale quando furono portati in Australia senza le carte necessarie. Al che, le autorità locali arrivarono addirittura a minacciare di sopprimerli se non fossero stati rimpatriati in fretta. Alla fine tutto si risolse, ma la vicenda fece molto discutere e lasciò addosso all’attore l’etichetta di “padrone distratto“.

Ora, con Bourbon, la storia torna a ripetersi, anche se in circostanze ancora più delicate, visto che ci sono di mezzo due animali morti. E per Depp, che negli ultimi anni è già stato travolto da processi, scandali e pettegolezzi, questo nuovo episodio rischia di pesare ancora di più sulla sua immagine.