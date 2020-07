Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard/ “È malata, ha ca*ato nel nostro letto!”

Johnny Depp e Amber Heard: un’ex coppia che continua a fare parlare di sé. Gli ultimi retroscena circa la vita sentimentale dei due è emerso con prepotenza nell’ambito del processo per diffamazione che l’attore ha intavolato contro il quotidiano britannico “The Sun” e il suo direttore, che sulle colonne della testata giornalistica hanno definito Depp un “picchiatore di donne”, esaltandone la presunta indole violenta e rovinandogli la reputazione. Ecco dunque che il “Sun”, a sostegno della veridicità di quanto riportato, ha chiamato a testimoniare in aula proprio l’ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard, la quale ha parlato di un rapporto malato, caratterizzato da “violenze psicologiche e fisiche, litigi, accuse, droga e alcool”. Tuttavia, il protagonista di “Pirati dei Caraibi” ha risposto per le rime alla donna che un tempo ha amato, con il divorzio avvenuto nel 2016, a un anno di distanza dalle nozze, sottolineando come il periodo vissuto sotto lo stesso tetto sia stato “incredibilmente infelice”.

JOHNNY DEPP: “AMBER HEARD HA CA*ATO NEL NOSTRO LETTO E HA INCOLPATO IL CANE”

Ma il meglio (o il peggio, se si osserva la vicenda da un altro punto di vista), doveva ancora arrivare. A un certo punto, infatti, Johnny Depp ha rivelato che la 34enne texana “ha defecato nel nostro letto e poi incolpato il nostro cane” e che tale vicenda l’ha convinto una volta per tutte a dire stop al loro matrimonio. Amber Heard si è difesa, sottolineando come il loro cane in quel periodo avesse problemi intestinali, per poi invece affermare che si è trattato di uno scherzo di cattivo gusto. Non poteva fare altrimenti, del resto: a inchiodarla c’era anche la testimonianza della governante di casa Depp, che ha spiegato che gli escrementi rinvenuti sulle lenzuola erano di dimensioni troppo ingenti per appartenere a un animale di piccola taglia. Johnny Depp, in ogni caso, non ha dimostrato alcun cenno di clemenza nei confronti dell’ex, che ha definito “una donna dalla personalità borderline calcolata e diagnosticata; lei è sociopatica, una narcisista ed è completamente ed emotivamente disonesta”.



