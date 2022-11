Johnny Depp di nuovo Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi/ Sun sgancia la bomba ma…

Johnny Depp sarebbe pronto a rivestire i panni di Jack Sparrow in un nuovo capitolo de I Pirati dei Caraibi. A sganciare la bomba in queste ore è il tabloid britannico Sun secondo cui il divo di Hollywood, protagonista negli scorsi mesi di una lunga querelle giudiziaria con l’ex moglie, Amber Heard, avrebbe sottoscritto un accordo con la Disney per tornare a vestirsi da pirata un po’ stralunato, nell’amata saga cinematografica. “Johnny Depp tornerà nella saga di Pirati dei Caraibi nei panni di Johnny Depp”, scrive sicuro il The Sun, fornendo anche dei dettagli in merito al prossimo film, che sarà girato a partire dal febbraio del 2023 in una località sconosciuta del Regno Unito.

Una fonte avrebbe inoltre svelato il titolo provvisorio del prossimo capitolo, leggasi “A Day At The Sea”, che tradotto significa “Un giorno al mare”. La stessa fonte avrebbe dichiarato: “Johnny tornerà nei panni del Capitano Jack Sparrow e le riprese inizieranno all’inizio di febbraio in un luogo top secret nel Regno Unito. Siamo nelle fasi iniziali del progetto e non c’è ancora nessun regista associato al film, che si chiama A Day At The Sea, almeno per ora. Johnny dovrebbe fare delle riprese di prova all’inizio di febbraio prima che la produzione inizi a pieno regime”.

JOHNNY DEPP TORNA NE I PIRATI DEI CARAIBI? ECCO PERCHE’ IL RUMOR APPARE POCO PROBABILE

Indiscrezioni su Johnny Depp che però stando a Wired sarebbero alquanto infondate, visto che la Disney non ha per ora confermato di aver richiamato Johnny Depp per continuare l’amata saga dei pirati.

Inoltre, sarebbe “troppo presto per un call sheet – aggiunge Wired – visto che nessuna informazione sulla messa in produzione di un nuovo capitolo è stata data”. Tra l’altro poche settimane fa lo studios cinematografico aveva annunciato di non essere intenzionato a continuare il remake al femminile dei Pirati dei Caraibi con Margot Robbie, e pare che si stiano valutando nuove opzioni per dare una ventata d’aria fresca alla saga: non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni a riguardo.

