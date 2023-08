Johnny Depp e Amber Heard, sbarca su Netflix la docuserie sul processo/ Immagini e dettagli inediti

Johnny Depp e Amber Heard, i dissidi processuali raccontati dai protagonisti

La cronaca rosa, nel merito delle baruffe sentimentali, conosce rappresentazioni sempre nuove che spesso sono strettamente legate alle personalità in questione. In perfetto stile Hollywoodiano, la separazione tra Johnny Depp e Amber Heard è stata un vero e proprio fenomeno mediatico. Stralci del processo dove l’attore doveva difendersi dalle accuse di violenze, aneddoti e retroscena quasi da sceneggiatura. Il tutto condito – lo scorso anno – dal’instant-movie Hot Tak – The Depp/Heard Trial. Il progetto ha raccontato il controverso processo tra i due ex coniugi ma con ricostruzione che non trovarono particolare seguito.

Amber Heard, dopo Johnny Depp paparazzata insieme a Luca Calvani/ Lui: "È magica. Continuerà a brillare"

E’ pronta a sbarcare su Netflix il prossimo 16 agosto – come riporta Il Messaggero – una nuova “opera” dedicata allo scontro coniugale, sia fuori che dentro il tribunale, tra Johnny Depp e Amber Heard. Si tratta di una docuserie dedicata proprio allo scontro giudiziario tra i due che passerà dunque in rassegna tutti i capi di accusa, le difese, i retroscena e i dibattiti avvenuti in aula. L’hype è alle stelle perché questa volta saranno i diretti interessati ad essere protagonisti e senza ricostruzioni artefatte.

Johnny Depp non reciterà in Pirati dei Caraibi/ L'amico: "Infuriato con Disney, basta con il cinema"

Johnny Depp e Amber Heard, la docuserie su Netflix che ripercorre accuse, scontri e testimonianze

Come riporta Il Messaggero, la docuserie che sbarcherà su Netflix il prossimo 16 agosto e dedicata allo scontro giuridico tra Johnny Depp e Amber Heard comprende ben 200 ore di filmati. Il format non prevede controfigure o ricostruzioni vicine alla realtà; bensì estratti reali del processo che ha visto i due attori fronteggiarsi tra accuse di violenze, temi delicati come droga e alcolismo, con dinamiche annesse. Saranno incluse anche le testimonianze “eccellenti” di altri volti noti come Elon Musk, James Franco e Vanessa Paradis.

Processo Johnny Depp-Amber Heard, com'è finita/ La sentenza dopo la battaglia legale

La docuserie sul maxi-processo tra Johnny Depp e Amber Heard seguirà probabilmente una linea temporale nitida. Si partirà dalle prime fasi, con accuse e difese reciproche; testimonianze di amici e colleghi e retroscena attinenti alle vicende ed estrapolati anche dai social network. Il picco sarà l’esito della controversia giuridica che, nella realtà dei fatti, è giunto lo scorso primo giugno 2022. A vincere lo scontro legale fu Johnny Depp con Amber Heard intimata a risarcire di ben 10 milioni di euro l’attore che, di fatto, accettò unicamente 1 milione di euro poi devoluto in beneficenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA