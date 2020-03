“Johnny Depp è un buono”/ Winona Ryder difende l’ex dalle accuse di Amber Heard

Winona Ryder ha difeso a spada tratta il suo ex fidanzato, il divo di Hollywood, Johnny Depp. Questi ha ricevuto pesanti accuse da parte di un’altra sua ex, Amber Heard, che lo ha additato più volte di violenza domestica. Testimoniando in favore del protagonista de “I Pirati de i Caraibi”, la Ryder ha ammesso: ”È buono e affettuoso. Non potrebbe fare del male a nessuno. Con lui mi sentivo protetta”. L’attrice di Strangers Things ha poi aggiunto, in favore della propria tesi: “Sono stata fidanzata con Johnny per quattro anni. Lo conosco bene, e non posso credere che abbia avuto comportamenti violenti contro Amber Heard – le parole acquisite da TheBlast e riportate da Il Post nelle scorse ore – non è stato mai violento con me. Non è stato mai violento con nessuno quando lo frequentavo. Io posso descriverlo solo con un uomo buono e affettuoso che proteggeva me e tutte le persone che amava. Con lui mi sentivo davvero sicura”.

JOHNNY DEEP DIFESO DA WINONA RYDER: “NON POSSO CREDERE ALLE ACCUSE”

“Basandomi sulla mia esperienza – ha concluso la bella Winona – non posso credere alle orrende accuse mosse contro Johnny”. Dopo anni di amore e idillio, nel 2017 è iniziata la battaglia legale fra Johnny Depp e Amber Heard, e con il passare del tempo si è fatta sempre più agguerrita. L’attrice ha chiesto il divorzio tre anni, e nel contempo, un’ordinanza restrittiva nei confronti del suo ex marito per violenza domestica. La risposta dell’attore era stata la causa per diffamazione intenta nel 2019 con annessa una richietsa di risarcimento danni per ben 50 milioni di dollari. La sensazione circolante è che siamo solamente di fronte alla punta dell’iceberg; a riguardo, ricorda IlPost, non vanno dimenticate le registrazioni in cui si sente la stessa Amber ammettere di aver picchiato proprio il suo ex marito.

