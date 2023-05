Johnny Depp: “Mi sono sentito boicottato”/ “Ormai non ho più bisogno di Hollywood”

Johnny Depp, celebre attore americano volto del Capitano Jack Sparrow nella saga di film Pirati dei Caraibi, è recentemente tornato sulla scena pubblica dopo la brutta battuta d’arresto subita a causa delle accuse mosse nei suoi confronti dalla ex moglie Amber Heard. L’occasione è stata la presentazione del primo film che l’ha visto solcare il grande schermo dopo quelle accuse, ovvero Jeanne du Barry diretto da Maïwenn e presentata in apertura al Festival di Cannes. Un film accolto con grande fragore dal pubblico, che ha fatto una standing ovation durata ben 7 minuti, alla quale Johnny Depp si è commosso.

Johnny Depp: “Hollywood mi ha boicottato”

Insomma, il ritorno di Johnny Depp sembra essere stato in grandissimo stile, dimostrando ancora una volta l’apprezzamento del pubblico per la star pluriacclamata. Dopo la presentazione del film si è tenuta la conferenza stampa con i giornalisti, alla quale l’attore è arrivato con 45 minuti di ritardo, e che si è brevemente concentrata anche sui suoi trascorsi privati con l’ex moglie Amber Heard, sulle accuse che gli sono state mosse e, soprattutto, sulla reazione dei suoi colleghi di Hollywood.

Johnny Depp ha definito, senza peli sulla lingua, le accuse nei suoi confronti una “finzione scritta in modo fantastico ed orribile“, definendo la battaglia legale con l’ex moglie, e tutte le polemiche sorte in seguito, “noiose”. Rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se si fosse sentito boicottato dall’industria che gli ha dato tanta fama in passato, ha risposto che “quando ti chiedono di abbandonare il film che stai facendo”, riferendosi alla serie di Animali Fantastici (del franchise di Harry Potter), “a causa di un mucchio di vocali e consonanti che fluttuano nell’aria, si. Ti senti boicottato“. Parlando, invece, del suo ritorno al cinema e se questo comporterà anche un riavvicinamento all’industria americana, invece, Johnny Depp ha detto che “ora non mi sento più boicottato, perché non penso ad Hollywood. Non ho più bisogno di Hollywood“, sottolineando che “non me ne sono mai andato. La gente ha smesso di telefonare per chissà quale assurda paura, però non sono andato da nessuna parte. Me ne sono solo stato con le mani in mano”.

