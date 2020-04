Johnny Depp sbarca su Instagram/ Dopo Amber Heard, la rinascita passa dai social

Pubblicità

LUI è su Instagram e non è un’esercitazione. Naturalmente stiamo parlando dell’amato Johnny Depp, uno degli attori più amati di Hollywood che, dopo una serie di vicissitudini personali, sembra ormai alla fine del tunnel. La sua vittoria personale e la sua voglia di tornare a prendere in mano le redini della sua vita passa proprio da Instagram dove, proprio poco fa, quello che per tutti è l’amato Jack Sparrow, ha postato la sua prima foto causando un vero e proprio tsunami che ha portato la sua onda ad infrangersi anche sui trend di Twitter che lo hanno visto subito balzare al primo posto degli argomenti più trattati in queste ore. In particolare, postando la sua prima foto, Depp ha messo tutti in subbuglio scrivendo: “Ciao a tutti … sto filmando qualcosa per voi adesso … datemi un minuto”.

JOHNNY DEPP PROMETTE UN VIDEO AI SUOI FAN PER IL SUO ARRIVO SU INSTAGRAM

Al momento non è visibile ancora alcun video ma siamo sicuri che questo basterà per tenere tutti con il fiato sospeso in queste ore fino a quando Johnny Depp non accontenterà i suoi fan. Che sia un segno positivo per lui? Proprio nei giorni scorsi l’attore è finito nuovamente sulla cresta dell’onda per via della sua diatriba legale con Amber Heard. Johnny Depp ha presentato la denuncia per diffamazione lo scorso marzo affermando che l’ex moglie Amber Heard non è la vittima di questa situazione , in particolare, che “La signora Heard non è vittima di abusi domestici, è una perpetratrice”. In questo momento, l’attore è bloccato in Francia a causa delle limitazioni sanitarie disposte per la pandemia di Coronavirus e sembra che sia proprio questo tempo libero ad averlo spinto verso i social per la gioia dei fan. Quale sarà la sua prossima mossa? In attesa di scoprirlo, ecco di seguito il suo primo post:

