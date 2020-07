Johnny Depp “Taglierò il pene a Elon Musk!”/ “Amber Heard spogliarellista da 50 cent”

Non si ferma il presunto scambio di messaggi choc che Johnny Depp avrebbe inviato, intrisi di minacce, dopo la scoperta del presunto tradimento dell’ex moglie Amber Heard con Elon Musk, fondatore di Tesla. Secondo quanto riferisce oggi Dagospia, che aggiorna sugli ultimi risvolti del processo contro il The Sun in corso a Londra, Depp avrebbe minacciato persino di tagliare il pene a Musk con il quale la donna avrebbe avuto una relazione extraconiugale. Il miliardario, tuttavia, ha sempre respinto queste indiscrezioni asserendo di aver intrapreso una frequentazione con l’attrice solo un mese dopo la loro separazione. Tutta la rabbia di Depp, tuttavia, sarebbe venuta a galla in una serie di messaggi che l’attore de Il Pirata dei Caraibi avrebbe inviato nell’agosto del 2016 a Christian Carino, ex fidanzato della cantante Lady Gaga e al quale scriveva: “Gli mostrerò cose che non ha mai visto prima come l’altra parte del suo cazz* quando lo taglierò”. Parole tutt’altro che gentili erano poi destinate alla ex moglie, da lui definita “cercatrice d’oro” ma anche una “spogliarellista da 50 centesimi”. A suo dire, la ex avrebbe praticato sesso orale a “Mollusk”, come chiamava Musk.

JOHNNY DEPP ANCORA CONTRO LA EX MOGLIE AMBER HEARD

Johnny Depp avrebbe covato vendetta nei confronti della ex moglie Amber Heard e per questo si sarebbe persino detto disposto a darle l’umiliazione pubblica. Lo si legge nei messaggi inviati da Depp a distanza di tre mesi dalla decisione di divorziare: “Vuole un’umiliazione globale. La avrà. Ha succhiato il pene del Mollusco e lui in cambio le ha dato alcuni avvocati”, tuonava l’attore. “Non ho pietà, nessuna paura e non un’oncia di emozione per quello che una volta pensavo fosse amore per questa cacciatrice d’oro”, inveiva ancora contro la donna. A carico di Depp anche l’accusa di aver fatto di tutto, compresa la realizzazione di una raccolta firme, per cancellare la presenza di Amber dal film Acquaman. Ma come ha reagito Johnny di fronte a queste nuove accuse choc? “Il signor Carino era molto interessato a diventare il mio agente in quel momento. Quella petizione credo sia stata presentata anni dopo. Non l’ho orchestrata io”, ha ammesso. Tornando a Musk, quest’ultimo ha anche respinto le recenti accuse secondo le quali la Heard avrebbe avuto un triangolo amoroso con lui e Cara Delevingne. Dalle ultime indiscrezioni era emerso che i tre erano soliti incontrarsi nell’attico di Depp quando ancora l’attrice era sposata.



