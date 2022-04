Johnny Depp, via al processo contro Amber Heard/ Da abusi a diffamazione: la verità

Via al processo impugnato da Johnny Depp contro la ex moglie Amber Heard. Dopo quello andato in scena in un tribunale londinese, l’attore americano e la ex consorte si ritrovano nuovamente davanti ai giudici ma stavolta negli Stati Uniti. Questa volta l’accusa viene dall’attore ed è di diffamazione contro la sua ex moglie, che su Instagram ha voluto chiarire la vicenda, spiegando: “Johnny mi ha denunciata per un mio pezzo sul Washington Post in cui racconto la mia esperienza di violenza e abusi domestici. Non ho mai fatto il suo nome e ho scritto del prezzo che le donne devono pagare quando parlano. E continuo a pagare quel prezzo. Spero che quando questo caso si concluderà, io possa voltare pagina e anche Johnny. Ho sempre provato amore per lui e mi provoca grande dolore dover rivivere i dettagli della nostra vita comune di fronte al mondo”.

Il processo vede testimoni stellari: da Elon Musk agli attori James Franco, Paul Bettany, Ellen Barkin. Il tutto nasce da un articolo scritto sul Washington Post nel 2018 da Amber Heard, in cui lei si descriveva come “vittima di violenza domestica”, emarginata dalla società dopo aver raccontato quanto le era accaduto. In quell’occasione non era stato fatto il nome dell’attore. Il giudice della Virginia aveva dato torto a Depp, senza negare però un ricorso.

Johnny Depp e Amber Heard: le accuse e…

Johnny Depp ha sempre negato di aver mai picchiato la moglie. Proprio per questo, aveva sporto denuncia contro Amber Heard, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di euro. I legali di Depp sostengono che: “L’articolo che accusa implicitamente il sig. Depp di essere un marito violento, è categoricamente falso. Mira a generare pubblicità positiva attorno alla signora Heard”, che pochi giorni dopo sarebbe uscita nelle sale con il film “Aquaman”. L’attrice ha risposto con un’altra causa di diffamazione per 100 milioni di sterline. I suoi avvocati sostengono che: “L’inutile denuncia presentata dal signor Depp contro la signora Heard prolunga gli abusi e le molestie che le ha imposto durante il loro matrimonio”.

I due si troveranno dunque nuovamente in aula per l’ennesima a volta, a discutere ancora della loro vita insieme. Già al Sun, la ex moglie dell’attore aveva spiegato di aver subito una dozzina di aggressioni, trasformato in un “mostro” a causa di alcol e stupefacenti. Lui aveva ammesso di aver fatto uso di droghe ma aveva anche spiegato di non aver mai usato violenza contro Amber, intentando una causa contro il Sun stesso, poi persa. A sostenere le sue parole di saranno le ex compagne Vanessa Paradis e Winona Ryder.











