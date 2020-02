Johnny Depp: “voglio annegare e bruciare Amber”/ Sms dell’attore contro l’ex Heard

Il divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard è ormai diventato un caso mediatico. Più che la fine di un amore, il divorzio tra i due attori di Hollywood è diventato un caso di violenza domestica. Amber Heard ha accusato Johnny Depp di averla picchiata dando il via ad una serie di accuse e recriminazioni tra i due ex coniugi. Ora, il caso si arrichisce di particolari come ha riportato il The Sun che, in un articolo, rivela il testo di un messaggio che Depp avrebbe scritto contro l’ex Amber Heard e inviato all’amico l’attore Paul Bettany. “Bruciamo Amber. Facciamola affogare prima di bruciarla”, sarebbero le parole scritte dall’attore di Hollywood contro l’ex moglie. Il messaggio risalirebbe al 2016 ovvero poco dopo che il rapporto tra i due si rompesse.



JOHNNY DEPP, MESSAGGI CONTRO AMBER HEARD NEL PROCESSO CONTRO IL SUN

I messaggi scritti da Johnny Depp contro Amber Heard sono stati letti nel corso del processo intentato dall’attore di Hollywood contro il Sun per alcuni articoli in cui veniva accusato di comportamenti violenti contro l’ex moglie. Oltre al messaggio in cui Depp scriveva di “voler bruciare e affogare Amber”, ci sarebbe anche un audio che confermerebbe le aggressioni verbali subite dalla Heard. Difficile immaginare cosa accadrà tra Johnny Depp e Amber Heard. L’attore, infatti, ha sempre respinto le accuse dell’ex moglie sostenendo di non aver mai picchiato Amber Heard che è stata accusata di aver montato un caso mediatico contro di lui. I messaggi letti durante il processo contro il Sun, dunque, cambieranno la situazione?

