Johnny Depp vs Amber Heard: messaggi choc/ “La brucio poi fott* il suo cadavere”

Prosegue il processo a Londra di Johnny Depp contro il The Sun ed udienza dopo udienza emergono nuovi dettagli choc sul rapporto tra l’attore e la sua ex moglie Amber Heard. Si tratta di racconti inquietanti tra presunte aggressioni e dichiarazioni clamorose. Tra i tanti episodi citati in tribunale contro l’attore, anche una presunta aggressione avvenuta in aereo, su un volo da Boston a Los Angeles nel maggio 2014. La Heard ha raccontato che il suo ex si trovava in uno stato di alterazione dopo l’assunzione di alcol e droga. In seguito alla scoperta da parte di Depp di una presunta relazione dell’allora moglie con quello che avrebbe definito “lo stupratore” Franco, l’attore ebbe una esplosione di rabbia che lo portò a rendersi protagonista di “urla animalesche” ed insulti clamorosi che le sarebbero stati rivolti in presenza dei membri dell’equipaggio prima di perdere del tutto la testa e picchiarla. Depp si è difeso, come riporta il portale Dagospia, minimizzando il suo attacco d’ira e motivando il termine “stupratore” dato a James Franco e puntando ancora una volta il dito contro la Heard: “Mi aveva detto molte cose molto negative riguardo James Franco. Disse che aveva provata a baciarla, e fatto delle avance sessuali durante la lavorazione del precedente film in cui avevano lavorato insieme. Disse che lui era inquietante e uno stupratore”. Tra gli altri episodi inquietanti, anche il “ti amo” scritto col sangue. Durante un viaggio in Australia di 5 anni fa, l’attrice ha raccontato di essere stata tenuta “in ostaggio per tre giorni”. In quell’occasione Johnny Depp avrebbe addirittura provato a soffocarla contro un frigorifero e dopo essersi ferito avrebbe usato il sangue per scrivere sullo specchio del bagno “ti amo”.

JOHNNY DEPP CONTRO EX MOGLIE AMBER HEARD: MESSAGGI CHOC

I dettagli sconvolgenti sulla relazione turbolenta tra Johnny Depp e Amber Heard emergono proprio nel corso del processo in corso. Oltre agli episodi narrati dalla sua ex moglie Amber Heard, trapelano anche alcuni messaggi choc che l’attore del film Pirata dei Caraibi avrebbe inviato all’attore e regista Paul Bettany in cui, parlando della ex scriveva: “Bruciamo Amber. È una strega”. E Bettany gli rispondeva: “Non credo che dovremmo bruciarla. È una compagnia deliziosa ed è un bel vedere. Inoltre, non sono sicura che sia una strega. Potremmo prima fare un test di annegamento. Idee? Ho una piscina”. La replica di Depp in quella occasione non si fece attendere: “Facciamola affogare prima di bruciarla. Dopo fott*rò il suo cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta. È una strega”. La causa in tribunale è destinata ad andare avanti ancora per almeno tre settimane e secondo le indiscrezioni non mancheranno ulteriori dettagli raccapriccianti sul rapporto tra i due ex coniugi anche alla luce dei testimoni chiamati ad intervenire, tra cui quelli in difesa dell’attore come l’ex Vanessa Paradis e Wynona Ryder. Al termine di questo processo ne è atteso un altro, questa volta negli Usa, che vede Depp accusare la Heard di diffamazione, accuse che potrebbero costarle 50 milioni di dollari.



© RIPRODUZIONE RISERVATA