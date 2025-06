Oggi Gloria Guida ha deciso di abbandonare in parte il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, per fare la moglie e la mamma. Solamente con il progetto de “Le ragazze”, sulla Rai, la ex sex symbol e sogno erotico di tanti italiani ha deciso di tornare in televisione per condurre un programma che ritiene molto coinvolgente. Gloria, dunque, aveva deciso di dedicarsi, dopo anni passati sul set, al marito Johnny Dorelli. I due stanno insieme praticamente da tutta la vita. Si sono innamorati nel 1979 e due anni più tardi sono convolati a nozze, mettendo al mondo anche una figlia, Guendalina, che per Gloria è l’unica, mentre per Johnny è la terza figlia. L’amore tra Gloria e il marito prosegue dunque da tutta una vita, nonostante una grande differenza di età che all’inizio ha fatto storcere il naso un po’ a tutti.

Johnny Dorelli, marito di Gloria Guida, è infatti di vent’anni più grande di lei. Lui, infatti, al momento del loro primo incontro aveva 42 anni mentre lei 22: era giovanissima e bellissima, nonché reduce da un grande successo nelle varie commedie sexy che ha interpretato, come quella del film “La liceale”. Fu facile, per Johnny, innamorarsi di lei. Ma il segreto del loro amore che dura da più di 45 anni qual è? Gloria ha raccontato che a tenerli insieme è stato il dialogo.

Parlando del rapporto che oggi la lega al marito, dopo tantissimi anni insieme, Gloria Guida ha rivelato: “Sono molto legata a Johnny Dorelli, c’è il rispetto ma anche tante litigate”. L’amore, nel tempo, si è ovviamente mutato, diventando fatto di stima e rispetto: nonostante ciò tra loro resta un rapporto di grande affetto. I due continuano infatti ad essere molto legati, ancora oggi che hanno passato praticamente tutta la loro vita insieme.