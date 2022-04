Johnny Dorelli ex marito Catherine Spaak/ Perché si sono lasciati? “Lui non voleva… “

JOHNNY DORELLI E CATHERINE SPAAK UN RAPPORTO TRA ALTI E BASSI

Johnny Dorelli è l’ex marito di Catherine Spaak, con la quale è stato unito per sette anni in matrimonio, dal 1972 al 1979, e che lo rese padre di Gabriele. Una storia che fece sognare gli italiani, complice la bellezza dei suoi due protagonisti e il loro innegabile fascino, ma stando a quanto raccontato dall’attrice, morta il 17 aprile 2022, il rapporto tra loro non sempre è stato felice ed è stato costellato di alti e bassi: “Avevo problemi di salute, anoressia, andai in analisi, non riuscivo a lavorare – rivelò a suo tempo Catherine Spaak, le cui parole campeggiano oggi sulle colonne del “Corriere della Sera” –. Ero sposata con Johnny Dorelli che non aveva piacere che lavorassi. Diceva: ce n’è già uno e basta”.

Ma come si conobbero i due? Occorre riavvolgere il nastro temporale sino all’anno 1968 per individuare la risposta corretta a tale quesito. In quel periodo, infatti, Antonello Falqui era alla regia del musical tv “La vedova allegra”, ovviamente tratto dall’omonima operetta, e nel cast c’era proprio Catherine Spaak. Fu in tale circostanza che la donna trovò in Johnny Dorelli il suo futuro partner non solo a livello professionale, ma anche sotto il profilo sentimentale.

COME SI SONO CONOSCIUTI JOHNNY DORELLI E CATHERINE SPAAK

Johnny Dorelli e Catherine Spaak si sono incontrati dunque sul set del musical tv “La vedova allegra”. Accanto all’uomo, nei progetti iniziali, avrebbe in realtà dovuto esserci Mina, ma poi tutto sfumò e si puntò tutto su Spaak. Una decisione che cambiò radicalmente l’esistenza dei due protagonisti, tra i quali nacque un forte legame nella vita privata, come detto, ma anche in quella artistica, con annessa tournée teatrale grazie allo spettacolo “Promesse… Promesse…”, scritto da Garinei e Giovannini, rivisitazione di “Promises, promises” di Neil Simon.

Dopo l’enorme successo che riscosse, furono anche rilasciati un album e un singolo, “Non mi innamoro più”, cover di “I’ll Never Fall in Love Again” di Dionne Warwick. Infine, nel 1974, pochi anni prima del loro addio, Johnny Dorelli e Catherine Spaak diedero vita a un altro progetto, denominato “Toi et Moi”.











