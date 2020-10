Johnny Dorelli/ “Ho avuto una vita fantastica. Da 41 anni, Gloria Guida…”

Johnny Dorelli, protagonista del mondo dello spettacolo italiano da tantissimi anni, ha sempre protetto la sua vita privata. A 83 anni, però, ha deciso di raccontarsi, svelando ai fans anche aspetti inediti della sua vita, in una autobiografia dal titolo “Che fantastica vita” scritta con Pier Luigi Vercesi e in edicola dal 22 settembre. «Ho sentito il desiderio di parlare. Di raccontare qualcosa. Però ho detto solo la verità, non ho inventato nulla. Alla fine mi sono pure divertito», ha raccontato Johnny Dorelli che oggi, domenica 4 ottobre sarà ospite di Che tempo che fa, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni lo scorso 17 settembre. Quella di Johnny Dorelli è una vita piena di aneddoti da raccontare. A nove anni parte per New York a seguito del padre tenore che cercava fortuna negli Stati Uniti dove ha vissuto anni bellissimi e indimenticabili. Con il padre che aveva sempre creduto nel suo talento di cantante, nel 1995 tornò in Italia dove, con un duro lavoro, riuscì a conquistare il successo.

JOHNNY DORELLI E LE DONNE: “DA 41 ANNI CON GLORIA GUIDA”

Con il successo, nella vita di Johnny Dorelli, arrivarono anche tante, belle donne. Nel corso degli anni, sono stati tantissimi i flirt che gli sono stati attribuiti. «Con tanto di scenate da parte di nonna Pasquina: per lei, o sposavo una ragazza di Meda, o nessun’ altra poteva andare bene. Temo ne avesse puntata una di Seregno. Figuriamoci quando scrissero che avrei sposato Connie Francis!», ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera lo scorso 15 settembre. All’epoca, non essere sposati e avere comunque una relazione non era affatto facile come ha poi ricordato a Tv Sorrisi e Canzoni. «Non era facile nell’Italia di allora. “Vivere nel peccato” come accadde con Lauretta poteva costare una carriera. È stata dura affrontare tutti i giorni questo argomento con i rotocalchi. Ma per me l’importante era la vita, bisognava ragionare anche col cuore. Non mi sentii di sposarla: aveva dieci anni più di me. Pesavano: io ne avevo 30 e lei 40». Nella vita di Dorelli, poi, è arrivata Gloria Guida con cui vive un amore che dura da 41 anni e che è stato coronato dalla nascita di una figlia.



