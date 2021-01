Gloria Guida sarà ospite nello speciale Affari Tuoi dedicato agli sposi e chi meglio di lei con il suo longevo amore per il marito Johnny Dorelli può testimoniare l’importanza dell’amore e di un rapporto duraturo? La splendida attrice e cantante ha alle spalle 40 anni d’amore con Johnny Dorelli con il quale si è sposata per ben due volte indossando due fedi. Il grande amore provato dalla Guida è ricambiato dal marito Johnny Dorelli che proprio nelle scorse settimane a C’è tempo per, è intervenuto telefonicamente facendo una dedica speciale alla moglie: “Sono molto fortunato ad averla al mio fianco, sono 41 anni!.. Certo non sono tutte rose e fiori, litighiamo spessissimo sulla quotidianità, sulla vita ma anche sul cibo. Poi facciamo pace, una gran risata e passa tutto!” .

Johnny Dorelli, marito Gloria Guida, “41 anni d’amore e una vita fantastica”

Di certo Johnny Dorelli, marito di Gloria Guida, non ha bisogno di presentazioni visto che è grande attore di televisione, cinema e teatro. Insieme alla moglie forma una delle più longeve dello spettacolo italiano, ma hanno sempre preferito mantenere i riflettori ben lontani dal loro privato. In “Che vita fantastica”, l’artista si è raccontato iniziando a parlare di quel bambino che da Meda, comune brianzolo, un giorno partì per l’ America, nel lontano 1946 quando la guerra era finita e in Italia non c’era più nemmeno da mangiare. All’epoca era un bambino di nove anni che si stava per imbarcare sulla nave Sobieski alla volta di Nuova York. al suo ritorno in Italia iniziò la sua gavetta nel mondo dello spettacolo cercando di risolvere un primo grande problema, la r moscia, e alla fine degli anni ’50 era già sul palco dell’Ariston. La sua carriera di musicista e attore spiccò il volto e oggi, alla soglia dei suoi 84 anni, è ancora un protagonista della nostra storia dello spettacolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA