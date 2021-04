Johnny Dorelli, marito Gloria Guida/ “Con mia moglie è un amore eterno”

Johnny Dorelli è il marito di Gloria Guida, la bellissima attrice icona sexy della commedia all’italiana. Un grandissimo amore quello che lega l’attrice al popolare showman da circa quarant’anni suggellato anche dalla nascita della figlia Guendalina. Proprio sulla storia d’amore con Dorelli, la Guida intervistata da Il Giornale ha detto: “quando l’ho conosciuto era nel pieno della sua attività artistica e stargli dietro non è stato facile nonostante la differenza ventennale di età. Un periodo frenetico, abbiamo fatto teatro, prosa. Per un po’ ho continuato anche io, poi mi sono dedicata alla famiglia perché non mi piaceva l’idea di delegare a qualcuno l’educazione di Guendalina, che ho seguito fino alla scuole medie”.

Johnny Dorelli, marito Gloria Guida/ "41 anni d'amore e una vita fantastica"

Per l’amore e la famiglia, Gloria Guida ha deciso di mettere la carriera in stand bye: “ho rifiutato diverse opportunità, ma dopo qualche anno sono stata contattata da Patrizia de Santis, la mia agente, che ha cercato di convincermi a ritornare sul palcoscenico, ma in modo felpato”. Anche Johnny Dorelli da diversi anni ha preferito ritirarsi dalle scene, anche se saltuariamente lo ritroviamo ospite in qualche programma tv.

JOHNNY DORELLI, MARITO GLORIA GUIDA/ "Litighiamo spessissimo, poi però..."

Johnny Dorelli: “ho sbagliato anche io tante cose”

“Mi rivedo sulla Rai. Ho lavorato anche per Canale 5, ma lì il contratto aveva una clausola: la trasmissione poteva essere mandata in onda una sola volta. Se volessero fare repliche dovrebbero chiamarmi. E non mi chiamano. Quando invece sono su Techetecheté o trasmissioni simili mi diverto, mi sembra di aver fatto qualcosa di buono” – ha detto Johnny Dorelli dalle pagine del Corriere in occasione del lancio del suo libro autobiografico. Parlando della sua carriera non ha alcun dubbio: “non potevo aver di meglio. Tre figli belli e bravi, una moglie, Gloria Guida, con cui sono sposato da 41 anni, un amore eterno. Poi ho sbagliato anche io tante cose. Qualche film appunto. O un certo tipo di vita sregolata. Ma ero giovane, facevo avanspettacolo. Ero in compagnia coi tre fratelli Maggio.

Johnny Dorelli/ "Ho avuto una vita fantastica. Da 41 anni, Gloria Guida..."

Il quarto, Enzo, non era bravo, quindi era confinato in camerino. E si sfogava tirando cinghiate all’aria, ma ogni tanto colpiva pure me”. Sul finale Dorelli non nasconde che il desiderio di tornare sulle scene c’è: “aspetto proposte. Al cinema forse la parte dell’anziano non è più molto usata. In teatro idem. Ma anche per la tv sarei pronto a firmare. Beh, vedendo prima cosa mi propongono, ovviamente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA