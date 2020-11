JOHNNY DORELLI, MARITO GLORIA GUIDA/ “Litighiamo spessissimo, poi però…”

Gloria Guida è l’ospite che apre la nuova puntata di Oggi è un altro giorno. La splendida attrice e cantante racconta del rapporto col marito Johnny Dorelli, svelando in primis che: “Ci siamo sposati due volte per questo abbiamo due fedi.” A sorpresa arriva proprio lui in diretta con una telefonata per farle gli auguri di compleanno anche su Rai1: “Sono molto fortunato ad averla al mio fianco, sono 41 anni!” Poi è lei a svelare qualcosa in più sul loro rapporto: “Certo non sono tutte rose e fiori, litighiamo spessissimo sulla quotidianità, sulla vita ma anche sul cibo. Poi facciamo pace: – ammette la Guida, per poi concludere – che ci guardiamo negli occhi, una gran risata e passa tutto!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

JOHNNY DORELLI È IL MARITO DI GLORIA GUIDA

Johnny Dorelli è il marito di Gloria Guida, l’attrice e conduttrice ospite della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Un amore importante quello che lega Johnny alla bellissima e bravissima attrice degli anni ’80 che negli ultimi anni è stata “promossa” conduttrice del programma di Rai3 “Le Ragazze”. La coppia è una delle più longeve dello spettacolo italiano, ma hanno sempre preferito mantenere i riflettori ben lontani dal loro privato. In pochissime occasioni, infatti, hanno parlato del loro amore e della loro famiglia. Recentemente il cantante e showman è tornato sulle scene con il libro “Una storia fantastica” che ha presentato così dalle pagine de La Repubblica: “ho iniziato a pensarci compiendo gli 80 anni, volevo farmi conoscere meglio in famiglia diciamo. Forse avrei potuto scrivere anche molto di più, ma temevo di annoiare”. Proprio in questa occasione il grandissimo Dorelli ha parlato anche della sua vita privata facendo, come si suol dire, un bilancio. “Non potevo aver di meglio. Tre figli belli e bravi, una moglie, Gloria Guida, con cui sono sposato da 41 anni, un amore eterno. Poi ho sbagliato anche io tante cose” – ha precisato l’artista che non nasconde però il desiderio di ritornare in video – “un po’ di voglia c’è. E aspetto proposte. Al cinema forse la parte dell’anziano non è più molto usata. In teatro idem. Ma anche per la tv sarei pronto a firmare. Beh, vedendo prima cosa mi propongono, ovviamente”.

Johnny Dorelli e Gloria Guida sono innamorati come il primo giorno, se non di più. L’attrice e conduttrice, recentemente ospite di Che tempo che fa, ha parlato proprio del libro “Che vita fantastica” del marito rivelando: “leggendo questa questo libro ho scoperto tanti altarini che insomma…” confessando che il loro amore è ancora oggi immenso e bellissimo, anche se non sono mai mancate le litigate. “Un amore bellissimo, anche perché litigate ancora come il primo giorno” – ha detto l’attrice che dal matrimonio con Johnny ha avuto una splendida figlia di nome Guendalina. L’idea di pubblicare un libro è nata qualche anno fa quando Dorelli ha festeggiato 80 anni: “ho sentito il desiderio di parlare. Di raccontare qualcosa. Però ho detto solo la verità, non ho inventato nulla. Alla fine mi sono pure divertito”. Un desiderio diventato realtà per uno degli artisti più bravi dello spettacolo italiano che fra tutte le cose della sua carriera ricorda con grandissimo orgoglio: “forse degli sceneggiati tv, come si chiamava allora la fiction. In Cuore ero il maestro che aveva come alunno Enrico Bottini, interpretato da Carlo Calenda, già monello allora, ma assai simpatico. E La coscienza di Zeno, dal romanzo di Svevo diretto da Bruno Bolchi, fu un piacere anche girarlo”



