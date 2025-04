Johnny English colpisce ancora, film su Italia 1 diretto da David Kerr

Domenica 27 aprile 2025, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, arriva l’imbranato agente segreto al servizio di Sua Maestà con Johnny English colpisce ancora. Terzo capitolo della comica saga parodistica dello spionaggio, questo film del 2018 è diretto da David Kerr e vede il ritorno di Rowan Atkinson nell’iconico ruolo di Johnny English. Seguirà l’ultimo film dal titolo Johnny English – La rinascita.

Attore celebre in tutto il mondo per Mr. Bean, Atkinson offre ancora una volta la sua inconfondibile comicità fisica e surreale. Al suo fianco ritroviamo Ben Miller nei panni della fidata spalla Angus Bough. Il cast è impreziosito dalla presenza di Olga Kurylenko (ex Bond girl in Quantum of Solace), nel ruolo della misteriosa Ophelia, e della pluripremiata Emma Thompson (due Oscar per Casa Howard e Ragione e sentimento), che interpreta con ironia la Primo Ministro britannica. Le musiche del film Johnny English colpisce ancora di Howard Goodall, compositore frequente per progetti comici britannici.

La trama del film Johnny English colpisce ancora: un attempato e imbranato 007 alle prese con la tecnologia

Johnny English colpisce ancora prende il via quando un cyber-attacco di vaste proporzioni rivela l’identità di tutti gli agenti segreti britannici attivi, gettando l’MI7 nel caos. Con le spie migliori fuori gioco, il governo non ha altra scelta che richiamare in servizio l’unico agente la cui identità è rimasta segreta perché ormai in pensione: Johnny English, ora insegnante di geografia sotto mentite spoglie.

Completamente a digiuno di tecnologia moderna e legato ai suoi metodi analogici, English si riunisce al suo ex assistente Bough per scovare l’hacker responsabile. La loro missione li porta nel sud della Francia, sulle tracce di un lussuoso yacht chiamato Dot Calm, di proprietà di un magnate della tecnologia, Jason Volta (Jake Lacy), sospettato di essere dietro l’attacco. Tra disastrose esperienze in realtà virtuale, goffi tentativi di infiltrarsi e l’uso di gadget improbabili (come stivali magnetici e pillole energetiche), English dovrà sventare un piano ben più grande che mira a ottenere il controllo totale dell’infrastruttura digitale del Regno Unito.

