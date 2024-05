Johnny English colpisce ancora, Italia 1/ Trama e cast del film con “Mr.Bean”, oggi 19 maggio 2024

Johnny English colpisce ancora, cast del film diretto da David Kerr

Domenica 19 maggio, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14, andrà in onda il film Johnny English- Colpisce ancora i cui generi sono tra la commedia, l’avventura, lo spionaggio e l’azione. Questa pellicola del 2018 è il terzo capitolo della saga dedicata all’agente speciale M17, preceduto da Johnny English del 2003 e Johnny English – La Rinascita del 2011. La regia è di David Kerr, cineasta inglese famoso in patria per film e commedie per la TV.

Sarah Toscano, vincitore Amici 2024: premiato il modello "Angelina Mango"/ Sexy Magica, la rivincita di Lele

Il protagonista del film Johnny English- Colpisce ancora è il comico Rowan Atkinson, conosciuto per essere il mitico Mr.Bean, la cui serie divenne un successo mondiale tra il 1990 e il 1995. Completano il cast Olga Kurylenko, Emma Thompson, Ben Miller e Jake Lacy.

La trama del film Johnny English colpisce ancora: una spy story rocambolesca e molto divertente

Johnny English colpisce ancora si basa, come i precedenti capitoli, sulle avventure dell’agente segreto Johnny English, questa volta alle prese con un attacco informatico. Quando, infatti, il data base dell’M17 subisce un potente attacco, l’agente e il suo assistente Bough sono gli unici designati a poterlo sventare ed evitare la crisi.

Amici 2024: pagelle puntata finale/ Sarah vincitrice sottotono, Holden e Mida sottovalutati, Marisol brilla

Johnny English, infatti, è in pensione e per questo motivo non appare negli archivi dei pirati informatici e pertanto può agire liberamente sotto copertura senza destare sospetti. I due agenti si recano nella Francia del Sud nell’Hotel Magnifique che pare essere la sede degli hacker. Non mancano, tuttavia, tante avventure comiche che potrebbero mettere a repentaglio la buona riuscita della missione e il travestimento degli agenti.

Durante le loro indagini, i due agenti si imbattono nell’agente russa Bhuletova e dopo essersi scontrati, Bough scopre che la donna potrebbe essere una spia. Johnny English, purtroppo, si è invaghito di lei e di conseguenza non crede alle parole del suo collega e amico. Il Primo Ministro, intanto si allea con il miliardario americano Volta, del tutto inconsapevole che l’uomo potrebbe essere proprio il responsabile dell’attacco all M17. Avventure, siparietti comici e tante coincidenze derivanti dal particolare sistema investigativo di English fanno da cornice all’inseguimento degli agenti nei confronti di Volta, il quale medita di mettere subbuglio durante l’incontro diplomatico del G12 in Scozia.

SHARDLAKE/ La serie tv con più di una rivelazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA