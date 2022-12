Johnny English Colpisce Ancora/ Su Italia 1 il film con Rowan Atkinson

Johnny English Colpisce Ancora, film di Italia 1 diretto da David Kerr

Johnny English Colpisce Ancora va in onda oggi, venerdì 9 dicembre, su Italia 1 in seconda serata a partire dalle ore 23:30. Il film del 2018 è una spy story a metà strada tra la commedia e il film d’avventura, con la regia di David Kerr. Girato tra States, Regno Unito e Francia, il film è caratterizzato dagli effetti speciali di Richard Van Den Bergh e dalle musiche di Howard Goodall.

Si tratta del terzo episodio di una serie dedicata alla comica spia Johnny English. Nel cast di questo terzo capitolo, ritroviamo Rowan Atkinson e Ben Miller, questa volta affiancati da Olga Kurylenko ed Emma Thompson. Tra gli spunti interessanti c’è anche la colonna sonora curata da Howard Goodall che riesce a dare ritmo comico a un film che fa ridere oltre che per la comicità degli interpreti per la simpatia delle situazioni.

Johnny English Colpisce Ancora, la trama del film

In Johnny English Colpisce Ancora l’agente segreto Johnny English (Rowan Atkinson) sembra aver definitivamente lasciato il mondo dello spionaggio, per dedicarsi all’insegnamento della geografia, ma non esita a tornare sul campo, quando l’MI7, sotto attacco da parte degli hacker francesi, lo richiama in servizio insieme a tutti gli altri agenti in pensione, per smascherare i pirati informatici e porre fine alla fuga di notizie, che rischia di rivelare tutti i nomi degli agenti segreti attualmente in servizio.

Per sbaglio, però, il nostro eroe disabilita dal servizio tutti i suoi colleghi, restando da solo sulle tracce degli hacker. Johnny English parte per il sud della Francia, ritenuto il punto di partenza dell’attacco informatico, in compagnia del suo storico assistente Bough (Ben Miller), viaggiando su una vecchia Aston Martin e sbarazzandosi di tutta la più moderna tecnologia, che potrebbe renderli rintracciabili.

Ad Antibes Jonny e Bough riescono a fotografare lo yacht Dot Calm, che sembra essere uno dei loro obiettivi, ma per farlo bruciano letteralmente la loro copertura… la notte successiva si imbattono nell’agente Ophelia Bhuletova (Olga Kurylenko), che li sequestra mentre cercano di sequestrare lo yacht orfmeggiato in porto; segregati in cabina, scoprono un’interessante stanza dei server, proprio il luogo ideale, dal quale far partire un pericoloso e potente attacco informatico… Dopo essere riusciti a liberarsi e a scappare, scoprono che forse la Bhuletova è una spia e sembra essere incaricata di far fuori proprio Johnny English.. ma nel frattempo, il nostro eroe si è già innamorato di lei e colleziona una figuraccia dopo l’altra, fino a che il Primo Ministro (Emma Thompson) non decide di licenziarlo, costringendolo a proseguire da solo l’indagine sui minacciosi hacker.

