Johnny English La rinascita/ Su Italia 1 il film diretto da Oliver Parker

Johnny English La rinascita, film di Italia 1 con sceneggiatura scritta da Hamish McColl.

Johnny English La rinascita sarà trasmesso oggi, 20 febbraio, dalle ore 16:20 su Italia 1. Il film appartiene ai generi spionaggio, thriller e comico ed ha debuttato nei cinema durante l’anno 2011. Il regista di questo film risulta essere Oliver Parker mentre la sceneggiatura è stata scritta da Hamish McColl.

All’interno del cast del film sono presenti attori molto famosi come Rowan Atkinson, Rosamunde Pike, Daniel Kaluuya, Dominic West, Gillian Anderson, Togo Igawa, Mark Ivanir, Burm Gorman, Ben Miller e Richard Schiff. Le musiche in questo film sono state realizzate da Ilan Eshkeri e la fotografia l’ha curata Daniel Cohen.

Johnny English La rinascita, la trama del film: ritirarsi in Tibet

Johnny English La rinascita vede il protagonista che dopo sette anni dalla prima missione, ha deciso di ritirarsi in Tibet. Qui è diventato un maestro nelle arti marziali e ha deciso di dedicarsi totalmente alla meditazione. In effetti, tutto ciò è avvenuto dopo che ha fallito una missione in Mozambico ed è stato licenziato dal suo lavoro come agente segreto. Tuttavia, Johnny si decide a ritornare per indagare per conto proprio. Non è convinto di come siano andate le cose, in quanto crede che qualcuno lo abbia incastrato e abbia deciso di farlo fuori.

Inizia quindi un viaggio in varie località e scopre che anche all’interno del servizio segreto inglese ci sono i membri del Vortex. Quest’ultima è un’organizzazione segreta che ha come scopo quella di distruggere il mondo. Johnny userà il suo humor inglese e le sue goffe abilità per riuscire a salvare il mondo e riprendersi il posto che gli spetta all’interno dei servizi segreti britannici.

Il video del trailer del film “Johnny English La rinascita”





