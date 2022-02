Johnny English/ Su Italia 1 il film con Rowan Atkinson

Johnny English, film di Italia 1 diretto da Peter Howitt

Johnny English va in onda oggi, 20 febbraio, a partire dalle ore 14.30, dunque nel primo pomeriggio, su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo nell’anno 2003 e appartiene ai generi cinematografici commedia, comico e spionaggio.

Il regista di questo film risulta essere Peter Howitt mentre la sceneggiatura del film è stata scritta da Neal Purvis, Robert Wade e William Davies. All’interno del cast del film si trovano diversi attori famosi come Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia, John Malkovich, Ben Miller, Kevin Mcnally, Douglas McFerran e Prunella Scales. Le musiche di questo film sono state composte da Edward Shearmur mentre la fotografia è stata curata da Remi Adeferasin.

Johnny English, la trama del film: un agente molto speciale

Johnny English è un agente speciale del servizio segreto britannico. Tuttavia, non si tratta di un agente con alte qualità, piuttosto viene lasciato in sede perché in tutti i suoi lavori fa solo guai. Ad ogni modo, per una ragione o per l’altra, ritorna sempre nel servizio segreto. Una volta poi, gli viene affidata una missione molto importante, vale a dire quella di contrastare un complotto per rubare i gioielli della corona. In effetti, un criminale spietato è sulle tracce di questi gioielli, in quanto vuole uccidere l’amata regina del Regno Unito.

Johnny quindi utilizzerà i mezzi del servizio segreto britannico e le sue gag uniche per riuscire a scoprire la verità. Ma potrà fermare il complotto ai danni della regina? Ebbene, nonostante sia goffo e faccia ridere a volte, Johnny potrà distinguersi e a sorpresa di tutti riuscirà a ottenere un posto nel cuore della regina e di tutti gli appartenenti al popolo della Gran Bretagna.

Il video del trailer del film “Johnny English”





