Johnny English/ Video, su Italia 1 il film con Rowan Atkinson (oggi, 28 gennaio)

Johnny English va in onda oggi, martedì 28 gennaio, a partire dalle 15.55 su Italia 1. Si tratta di una commedia americana del 2003 con la regia di Peter Howitt. Il protagonista principale è il mitico Rowan Atkinson, famosissimo per il suo ruolo come Mr. Bean, affiancato dalla cantautrice e attrice australiana Natalie Imbruglia, e dall’attore americano John Malkovich. Questo film nasce come parodia del genere “spy story”, in particolare della saga di James Bond. Nonostante ciò vede come sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade, due sceneggiatori di diversi capitoli della saga della spia più famosa al mondo. Anche la colonna sonora vede la collaborazione di un grande della musica: sia i titoli di testa che di coda sono accompagnati dalla canzone “A man for all seasons” di Robbie Williams.

Johnny English, la trama del film

Johnny English è un agente dei servizi segreti della corona, ma a causa dei suoi pasticci continui, è relegato a un lavoro d’ufficio nonostante il suo sogno sia lavorare sul campo. La sua occasione arriva quando tutti gli agenti vengono uccisi in un attentato e i servizi segreti sono costretti ad affidarsi a lui per portare a termine l’operazione rimasta in sospeso: evitare il furto dei gioielli della Corona in mostra alla Torre di Londra. Proprio qui Johnny conosce la misteriosa Lorna Campbell e a causa di un black out i gioielli vengono rubati. Johnny English, con il suo assistente Angus Bough, scopre che i responsabili sono Dieter Klein e Klaus Vendetta, due ladri tedeschi. English però intuisce che dietro i due delinquenti vi sia un ricco magnate francese, Pascal Sauvage. Nonostante il suo capo sia contrario a proseguire le indagini English decide di continuare a raccogliere prove. Scopre infatti che l’uomo ambisce a diventare il nuovo re di Inghilterra. English cerca di intrufolarsi in un ricevimento di Sauvage ma il suo capo lo bandisce per avere disobbedito agli ordini. Avendo capito che rischia di essere scoperto, il francese decide di accelerare il suo piano e costringe la regina ad abdicare il suo favore. Lorna, che si scopre essere un ‘agente dell’Interpol, chiede l’aiuto di English per fermare il piano di Sauvage e dopo una serie di peripezie l’uomo riesce a interrompere la cerimonia di incoronazione facendosi incoronare al posto del francese. Diventato re d’Inghilterra restituisce il trono alla Regina Elisabetta II e viene nominato cavaliere. Sauvage viene quindi condannato a morte mentre Johnny English, diventato finalmente una vera spia, parte per una romantica vacanza con Lorna.

