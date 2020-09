Johnny lo zingaro catturato/ Preso a Sassari dopo 9 giorni: “Si fugge per amore”

E’ stato catturato Johnny detto “lo zingaro”. Dopo una latitanza di pochi giorni, le forze dell’ordine lo hanno rintracciato e riportato nel carcere di Sassari. Dal centro di detenzione sardo, il criminale era scappato lo scorso 6 settembre, durante un permesso premio: in libertà, invece di rientrare in cella, aveva ben pensato di darsi alla macchia. Dopo poco più di una settimana la polizia è riuscito a ri-catturarlo, grazie anche ai numerosi avvistamenti nella stessa città della Sardegna. Johnny lo zingaro, alis di Giuseppe Mastini, è stato un criminale che ha terrorizzato Roma negli anni ’70 e ’80, lasciando dietro di se una lunga scia di sangue e crimini, a cominciare dal primo omicidio avvenuto quando aveva appena 14 anni, un tranviere ammazzato dopo una rapina. Nel 1987, dopo essere uscito dal carcere, anche in questo caso grazie ad un permesso premio, uccise il signor Buratti a Sacrofano nella sua villa e ferì gravemente la moglie. Dopo di che, sequestrò una 20enne, e durante la fuga rimase ucciso l’agente Michele Girardi. Johnny viene ritenuto anche coinvolto nell’omicidio Pasolini ma lo stesso ha sempre negato.

JOHNNY LO ZINGARO CATTURATO DALLA POLIZIA: 7 EVASIONI, 2 OMICIDI E 25 RAPINE

Johnny “lo zingaro” è stato catturato dalla polizia di stato in collaborazione con la polizia penitenziaria, e in base a quanto emerso sarebbe stato rinvenuto nascosto in un casale nella zona rurale della provincia sassarese. Alla cattura hanno partecipato anche gli uomini della squadra mobile di Sassari e quelli del servizio centrale operativo della polizia di stato. Una volta fermato Mastini avrebbe detto ai poliziotti: “Si fugge sempre per amore“. In totale il noto criminale nato a Bergamo nel 1960, ma di origini sinti (da qui il suo soprannome), ha alle spalle ben sette evasioni, con l’aggiunta di due condanne per omicidio, un rapimento e 25 rapine. La sensazione è che il prossimo permesso a premio di Jhonny (che ha 60 anni), potrebbe arrivare fra un bel po’…



