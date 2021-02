Johnny Pacheco, è morto il padre della salsa/ Era stato ricoverato per una polmonite

Il musicista Johnny Pacheco, considerato uno dei padri della salsa, è morto il 15 febbraio 2021 all’età di 85 anni. Lo ha annunciato la moglie Cuqui Pacheco in una dichiarazione pubblicata a nome della famiglia sull’account Facebook ufficiale dell’artista: “Con un grande dolore nell’anima e un grande vuoto nel cuore, annuncio che il Maestro Johnny Pacheco è morto oggi in pace. Mille grazie per le vostre preghiere e per tutto l’amore che gli avete sempre dato”. Pacheco era stato ricoverato d’urgenza qualche giorno fa per una polmonite, all’Holy Name Medical Center nel New Jersey. Marc Antony, cantante ed ex marito di Jennifer Lopez, lo ha ricordato su Twitter: “Maestro dei maestri e mio buon amico! Riposa in pace! Eri lì per me dal primo giorno. Il tuo senso dell’umorismo è stato contagioso e ti sarò per sempre grato per il tuo sostegno, per l’opportunità di essere stato in tua presenza e per la tua straordinaria eredità”.

Johnny Pacheco: morto il padre della salsa

Johnny Pacheco, al secolo Juan Azarías Pacheco Kinipin, era nato il 25 marzo 1935 nella città dominicana di Santiago de los Caballeros. Suo padre, Rafael Azarial Pacheco, era clarinettista dell’Orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Quando aveva 11 anni alla famiglia lasciò la Repubblica Dominicana e si trasferì a New York, dove Johnny studiò presso la famosa Juilliard School. Iniziò la sua carriera negli anni Cinquanta con l’orchestra Pacheco y su Charanga. Nel 1964 fondò la Fania Records con l’avvocato Gerald “Jerry” Masucci, scomparso nel 1997. L’etichetta, soprannominata “La Motown latina”, pubblicò oltre 1000 album fino agli anni ’80, quando chiuse. Nel 1968 diede vita alla storica band Fania All Stars, di cui hanno fatto parte icone della salsa come Celia Cruz, Hector Lavoe e Willie Colon. Nella sua lunga carriera Pacheco ha registrato o composto più di 100 canzoni, tra cui “El Faisan” e “Quitate tu“.



