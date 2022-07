Johnny Pizarro ucciso sul set di Law & Order: Organised Crime/ Colpi di pistola…

John Pizarro ucciso sul set di Law & Order: Organised Crime

Un vero e proprio agguato sul set della serie tv Law & Order: Organised Crime avrebbe portato alla morte di John Pizarro, un 31enne membro dell’equipaggio della serie tv. Nessun incidente come accaduto su set dello stesso genere, ma un agguato con vari colpi di pistola che non avrebbero lasciato scampo all’uomo. Secondo quanto fa sapere il New York Times, l’omicidio sarebbe avvenuto martedì nel quartieri di North Henry Street, vicino a Norman Avenue, nel quartiere di Greenpoint, Tutto sarebbe accaduto mentre i membri della serie tv si stavano preparando a girare una scena nel quartiere.

In un primo momento, il nome della vittima non è stato riportato. Successivamente, la polizia ha identificato la vittima in John Pizarro, un addetto alla sicurezza il cui compito era quello di verificare che la strada fosse sgombra dai veicoli per poter girare gli episodi di Law & Order: Organised Crime senza alcun ostacolo.

John Pizarro ucciso sul set di Law & Order: fatali colpi di pistola alla testa e al collo

Secondo quanto riportato dal New York Times citando fonti della polizia, John Pizarro era seduto su un’auto quando l’aggressore si è avvicinato e, dopo aver spalancato la portiera, ha aperto il fuoco colpendo con colpi di pistola la testa e il collo. Dopo l’agguato, l’uomo è stato immediatamente trasportato al Woodhull Hospital Center di Brooklyn, ma non c’è stato nulla da fare. Dopo il suo arrivo, i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Sull’agguato ora indagano le forze dell’ordine per individuare il colpevole e capire il movente dell’aggressione. Sul web, nel frattelpo, è stato diffuso un video dell’aggressione.

