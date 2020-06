JOHNNY ROTTEN: “MIA MOGLIE HA L’ALZHEIMER”/ L’ex Sex Pistols: “Non socializzo più”

Pubblicità

Dagli anni folli con i Sex Pistols all’assistenza, devota e continua, per la moglie Nora Forster. John Lydon – al secolo Johnny Rotten – ha raccontato l’esperienza al fianco della donna con cui si ama da 41 anni. Un legame fortissimo che già in passato l’ex stella del punk aveva raccontato come indissolubile: “Se uno di noi due se ne va prima dell’altro, sarà un massacro per il sopravvissuto. Lei è più vecchia di me, ma le donne vivono più a lungo degli uomini, quindi dovremmo morire esattamente nello stesso momento, sarebbe perfetto.” Tra i due ci sono 14 anni di differenza, Johnny ha 64 anni e Nora 78, ma il destino sembra avere dei piani diversi per la coppia. La rockstar inglese aveva già parlato della malattia della moglie due anni fa: “Lo stress mi sta uccidendo, ma non è solo il lavoro, sono i problemi familiari di salute che sono qualcosa di davvero, davvero serio per me – aveva detto infatti il cantante alla radio britannica Q104.9 – perché mia moglie è in uno stadio intermedio dell’Alzheimer.”

JOHNNY ROTTEN: “NON HO TEMPO PER LE FACCE DA C…”

Le condizioni di Nora Forster sembrano peggiorate nell’ultimo periodo, anche se Johnny Rotten ha spiegato come la moglie lo riconosca ancora: “Suppongo che la sua condizione sia una sorta di sbornia permanente e peggiora sempre, con i frammenti del suo cervello che immagazzinano sempre meno ricordi e poi questi all’improvviso svaniscono completamente. Ma a dispetto di tutto ciò, è straordinario che non si dimentichi mai di me e questa cosa ha sorpreso anche i presunti esperti con cui abbiamo a che fare e che ci costano un sacco di soldi.” Nonostante questo, Johnny Rotten non ha voluto nessuno per assistere la sua Nora: “La persona che amo è ancora qui ogni minuto di ogni singolo giorno e non permetterò a nessuno di incasinarle la testa né la farò mai ricoverare in una casa di cura. mi occupo di lei a tempo pieno e non ho tempo di uscire e socializzare con le facce di c…“. Gli anni degli eccessi al fianco di Sid Vicious sono finiti ormai da tempo, Johnny Rotten è rimasto fieramente al fianco della persona che ama.



