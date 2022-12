Johnny Stecchino/ Su Rete 4 il film cult con Roberto Benigni

Johnny Stecchino, film di Rete 4 in prima serata

Johnny Stecchino va in onda oggi, venerdì 30 dicembre, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Ci troviamo di fronte a una commedi a prodotta in Italia nel 1991 da Mario e Vittorio Cecchi Gori e diretto da Roberto Benigni, presente anche nel cast come protagonista. Con lui hanno collaborato interpreti del calibro di Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Paolo Bonacelli e Giulio Donnini.

Il film Johnny Stecchino è un’opera cinematografica ideata da Roberto Benigni, capace di ispirare anche la realizzazione successiva di una rivisitazione letteraria dal titolo omonimo. Inoltre, secondo alcune fonti il film è leggermente ispirato alla pellicola di Camillo Mastrocinque realizzata nel 1958 dal titolo Totò a Parigi. Nonostante il film sia stato un successo anche negli USA, l’ultima scena piuttosto forte fù censurata nella versione statunitense. Nel capolavoro di Benigni non mancano incongruenze in termini di continuità tra alcune scene. Uno degli esempi più citati sul web riguarda la scena in cui Maria si accinge a sfilare i pantaloni del protagonista ubriaco. Una volta tolti, nella scena successiva risultano nuovamente indossati.

Johnny Stecchino, la trama del film

Le vicende del film Johnny Stecchino raccontano le sorti di un bizzarro uomo di nome Dante, goffo nei modi e ingenuo nell’atteggiamento. Il suo modo di essere sarà un’arma a doppio taglio, esponendolo ad una situazione surreale totalmente a sua insaputa fino alla fine della storia. Nella vita si occupava di trasporto pubblico, riservato ad un gruppo di ragazzi della città caratterizzati da alcuni problemi comportamentali.

Era considerato un vero e proprio intrattenitore; non solo autista ma anche grande amico di quei teneri ragazzi che vedeva ogni giorno. Non poteva mettere in conto che una persona molto simile a lui, quasi identica, era effettivamente il suo alter ego. Un uomo di nome Johnny Stecchino, legato alla malavita organizzata, era tanto simile a lui da riuscire con l’inganno a farsi sostituire con la complicità della moglie Maria. L’obiettivo era quello di evitare non solo le ricerche sempre più intimidatorie delle forze dell’ordine, ma anche un ipotetico agguato dei clan nemici.

La donna inizia dunque un corteggiamento serrato, cercando di farsi notare a più riprese con l’uomo al suo fianco. Nel corso dei giorni l’uomo non farà altro che coprire di ridicolo il personaggio a sua insaputa interpretato, per l’amarezza di Stecchino e della moglie Maria. Una volta arrivato il momento decisivo, il povero Dante dovrà però fare i conti con un’amara verità; Maria infatti, di cui era follemente innamorato, fingerà semplicemente di portarlo dal barbiere. Solo quando non ci sarà più nulla da fare, l’evidenza mostrerà che quel giorno sarebbe avvenuta una vera e propria imboscata nei confronti del finto Johnny Stecchino.

