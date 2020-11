Johnny Stecchino/ Su Rete 4 il film di e con Roberto Benigni (oggi, 29 novembre)

Johnny Stecchino andrà in onda oggi, domenica 29 novembre, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un film del 1991, diretto e interpretato da Roberto Benigni, mattatore del cinema italiano. Soggetto e sceneggiatura sono scritti a due mani, da Benigni e Vincenzo Cerami, che hanno lavorato insieme in diversi film: da Il mostro a La vita è bella (1997) fino a La tigre e la neve (2005). Le musiche sono composte da Evan Lurie, musicista e compositore statunitense, che lavorerà diverse volte con Benigni, per esempio ne Il piccolo diavolo (1988) e Il mostro (1994). La fotografia è curata da Giuseppe Lanci, direttore della fotografia italiano, collaboratore di registi come Bellocchio, Moretti o dei fratelli Taviani.

Johnny Stecchino, la trama del film

Johnny Stecchino ha per protagonista Dante (Roberto Benigni), un autista romagnolo di scuolabus per ragazzi diversamente abili. Pur avendo qualche vizietto e un istinto un po’ truffaldino, è una brava persona. La sua vita prosegue tranquilla finché, una notte, di ritorno da una festa tra amici, viene quasi investito. Alla guida dell’auto c’è una donna, Maria (Nicoletta Braschi). Vedendo Dante, la ragazza rimane incantata, sviene e poi fugge. Il giorno seguente si ripresenta a casa di Dante e dice di essersi persa e di non sapere dove andare.

Il ragazzo, impietosito, la ospita a casa sua, ma lei scappa di nuovo. Dopo averla ritrovata, cominciano a frequentarsi e Maria cerca di modificare piano piano il look di Dante: gli regala vestiti eleganti, gli disegna un neo sulla faccia e gli mette in bocca uno stecchino. Infine, lo chiama sempre più spesso Johnny. Dante, sentendosi importante, nel frattempo si è innamorato di lei.

La situazione muta radicalmente quando Maria fugge e invita Dante a raggiungerla a Palermo, dove lei vive con il marito, Johnny Stecchino, un boss mafioso fisicamente uguale a Dante. L’obiettivo di Maria è far uccidere il povero autista poiché il marito, pentito e latitante, rischia di essere ucciso dalla mafia. Come andrà a finire?



