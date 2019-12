Johnny Stecchino/ Video, su Tv8 il film di e con Roberto Benigni (30 dicembre)

Johnny Stecchino riempirà la prima serata di Tv8 oggi, lunedì 30 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:30. Una pellicola italiana diretta ed interpretata da Roberto Benigni con lo stesso attore che si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Vincenzo Cerami. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Evan Lurie, il montaggio è stato eseguito in maniera magistrale da Nino Baragli e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Giuseppe Lanci. Nel cast di questa pellicola sono presenti oltre il principale protagonista Roberto Benigni anche sua moglie Nicoletta Braschi, Paolo Bonacelli, Franco Volpi, Ivano Marescotti, Turi Scalia, Loredana Romito e Salvatore Borgese.

Johnny Stecchino, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Johnny Stecchino. In Toscana vive un uomo di nome Dante che per guadagnarsi da vivere funge da autista di uno scuolabus per ragazzi portatori di disabilità. Nonostante sia in fondo una bravissima persona, Dante escogita mille trucchi per poter arrotondare il proprio stipendio ed in particolar modo sta portando avanti una truffa ai danni di una compagnia assicuratrice fingendo di essere una persona che non può occuparsi delle proprie esigenze quotidiane per via di un improbabile tic nervoso che in pratica lo obbliga a muovere continuamente la sua mano destra. Una sera si imbatte in una donna di nome Maria che vedendolo rimane quasi incantata tant’è che non riuscirà a guidare opportunamente la sua automobile andando a sbattere nei pressi della casa dove lo stesso Dante vive. La donna si chiama Maria ed è in realtà la moglie di un potente boss mafioso conosciuto con il nome di Johnny Stecchino il quale negli ultimi anni sta vivendo in maniera non ottimale per via nel suo essere divenuto un pentito e latitante. Infatti le altre famiglie malavitose che sono presenti nella città di Palermo stanno cercando in tutti i modi di scoparlo e di ucciderlo. Maria non appena visto Dante ha immediatamente capito come potesse tornare a loro utile in quanto perfettamente identico allo stesso Johnny Stecchino. A questo punto il boss malavitoso di comune accordo con il suo avvocato e braccio destro, decide di organizzare questo stratagemma in maniera tale da dare in pasto alle famiglie malavitose il povero Dante che così verrebbe ucciso il che permetterebbe a Johnny Stecchino di vivere in maniera tranquilla il resto della propria vita. Maria dunque avrà un ruolo molto importante nella vicenda in quanto Dante si innamora immediatamente della donna che seguirà in capo al mondo ed in particolar modo a Palermo dove viene lasciato in diverse zone della città praticamente allo scopo di farlo uccidere. Tuttavia la bella Maria dopo aver frequentato Dante e capita la sua generosità e il suo modo di essere estremamente genuino,deciderà all’ultimo di cambiare idea ossia tradirà Johnny Stecchino che sarà vittima di un tranello dove verrà ucciso mentre Dante sarà lasciato libero per cui potrà tornare alla sua vita di sempre nella sua amata Toscana.

Il trailer di Johnny Stecchino





© RIPRODUZIONE RISERVATA