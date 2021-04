JOHNSON & JOHNSON, VACCINO SOSPESO IN USA/ Convocata per oggi riunione Aifa-Speranza

E’ prevista fra circa un’ora, attorno alle ore 16:00, la riunione fra il ministero della salute e l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, per discutere del vaccino Johnson & Johnson. Un incontro obbligato dopo le notizie che sono giunte oggi dagli Stati Uniti circa la volontà di dire stop alla vaccinazione a seguito di alcuni rarissimi effetti collaterali gravi riscontrati. Come riferisce Skytg24.it, alla riunione parteciperanno il ministro della salute, Roberto Speranza, nonché i vertici della stessa Aifa, e all’incontro si guarda con particolare apprensione tenendo conto che proprio oggi giungeranno nel Belpaese le prime 184mila dosi di vaccino Johnson & Johnson, dopo l’approvazione da parte dell’agenzia per l’Italia datata 12 marzo.

Merkel: “Situazione covid è seria”/ “La terza ondata sta tenendo in pugno il Paese”

Intanto giungono aggiornamenti circa il blocco della Fda e dei Cdc americani, uno stop che è stato introdotto per “eccesso di prudenza”, così come sottolineato attraverso una nota congiunta da parte di Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation and Research della Fda, e Anne Schuchat, vice direttore del Cdc. “Stiamo raccomandando una pausa nell’uso di questo vaccino per un eccesso di cautela. In questo momento, questi eventi avversi sembrano essere estremamente rari”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Vaccini, Figliuolo aggiorna piano “315k al giorno”/ “Avremo 45mln di dosi a giugno”

JOHNSON & JOHNSON, VACCINO SOSPESO IN USA, FDA: “6 TROMBOSI”. EMA, “SERVE RICHIAMO”

La Fda ha richiesto la sospensione del vaccino Jansen di Johnson & Johnson in tutti gli Stati Uniti: dopo 6 casi di donne (tra i 18 e i 48 anni) su 7 milioni di somministrazioni che hanno rilevato eventi di trombosi nelle due settimane successive alla vaccinazione, la Food and Drug Administration ha ritenuto opportuno stoppare temporaneamente l’intera somministrazione J&J. I 6 casi di trombosi hanno sviluppato una rara malattia legata ai coaguli del sangue, dando così “seguito” a quanto già avevano provveduto negli scorsi giorni alcuni Stati americani (Georgia, Colorado, North Carolina): di queste 6, purtroppo una donna è morta in Nebraska per la complicanze derivate dalla trombosi. Il governo federale Usa sospenderà dunque la somministrazione del vaccino in tutti i siti di vaccinazione gestiti a livello federale, con 7 milioni di americani che hanno già ricevuto la dose (ricordiamo che per il momento non sono previsti richiami del vaccino Jansen) e 9 dosi spedite in tutto il mondo. Ora la Fda compierà il percorso simile visto con Ema in Europa sul vaccino AstraZeneca: verranno fatte valutazioni, esami e redatti risultati per capire se vi siano reali correlazioni tra vaccino e trombosi e se vi sia una netta prevalenza dei benefici sui rischi d’utilizzo.

“Covid, più infetti fra vaccinati Pfizer”/ Studio Israele “Variante viola il vaccino”

VACCINO JOHNSON & JOHNSSON IN ITALIA E IN UE: LA SITUAZIONE

Delle 9 milioni di dosi Johnson & Johnson inviate in tutto il globo, i primi 184mila sieri sono giunti anche in Italia, stoccati all’hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare: assieme agli arrivi di altre dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), la struttura commissariale del Governo valuta i vaccini Johnson & Johnson «contribuiranno in modo significativo al raggiungimento del target della campagna a livello nazionale». Non vi sono al momento limitazioni imposte sul siero J&J ma evidentemente lo stop americano potrà avere ripercussioni nei prossimi giorni anche nel nostro Paese: in Europa il vaccino americano è il quarto approvato dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca, l’unico al momento monodose. Su questo però Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema, pone alcuni dubbi sostanziali collegato con “Buongiorno” su Sky Tg24: «Al momento è stato studiato come vaccino di cui si dà una singola dose e sappiamo dare una protezione 14 giorni dopo la somministrazione. Non sappiamo quanto duri, potrebbe benissimo essere che serva un richiamo in seguito, ci sono degli studi che lo stanno valutando. Intanto possiamo cominciare a vaccinare». In questo senso, conclude il membro Ema, «Può essere che tra giugno e settembre raggiungeremo l’immunità di gregge se AstraZeneca, Pfizer, Moderna e J&J riusciranno a mantenere le quote e le dosi che sostengono di poter produrre».

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution. — U.S. FDA (@US_FDA) April 13, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA