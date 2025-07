Johnson Righeira ricorda il successo e la separazione con Michael: "Donne? Ero timido, potevo averne anche di più"

Johnson Righeira è tornato in pista, il celebre cantante che per diversi anni negli anni ’80 spopolava con tormentoni come L’estate sta finendo e Vamos a La playa, ha raccontato il suo ultimo progetto “Chi troppo lavora non fa l’amore”. E tra le colonne del Corriere della sera l’artista non ha perso occasione di parlare anche del passato, tra ricordi, successi, qualche rimpianto e la fine del rapporto con la spalla Michael, con la quale si è tolto grandi soddisfazioni. E ancora oggi quei successi degli anni ’80 continuano a rendere nelle casse di Johnson Righeira: “Vamos a la playa è il pezzo che rende di più, vale come una buona pensione. Al secondo posto c’è L’estate sta finendo” ha spiegato l’artista tra le pagine del quotidiano.

Barbara Boncompagni, figlioccia di Raffaella Carrà/ "In un certo senso mi ha fatto da mamma"

Non manca anche una battuta sul rapporto con Michael, con il quale ha condiviso successi e gloria in quegli anni d’oro: Io l’ho vissuto in modo più superficiale, Michael forse in modo più profondo. “Le difficoltà? Io l’ho vissuto in modo più superficiale, Michael forse in modo più profondo” ha detto riguardo alla crisi di fine anni ’80 che macchiò anche il loro legame.

Tiberio Timperi confessa: "L'amore? Non lo cerco e non mi interessa"/ "Ebbi un attacco di panico in aereo"

Johnson Righeira e il rapporto con il successo

Una vita in cui non è mancato niente, Johnson Righeira ricorda bene gli anni felici in cui venne travolto dal successo e faceva ballare l’Italia. E nonostante tante soddisfazioni tolte, sicuramente le cose potevano andare anche meglio, ha confidato tra le colonne del Corriere della sera:

“Donne ne ho avute, ma ero timido e avrei potuto averne anche di più. Il rapporto con i soldi? Non mi sono mai fatto la villa con piscina” ha ammesso l’artista che però ancora oggi si gode i frutti dei successi come Vamos a la playa.