JOKER, ITALIA 1/ Trama e cast del film con Joaquin Phoenix in onda stasera 27 marzo 2024

Joker, le curiosità del film drammatico stasera in Tv su Italia 1 e in streaming Mediaset Infinity

Joker è stato un film che ha fatto tanto parlare di sé per le atmosfere oscure e la complessità dei personaggi. Joaquin Phoenix era già interessato dal 2014 a recitare in un progetto che raccontasse la storia di un cattivo, ma aveva sempre rifiutato le proposte precedenti poiché non voleva essere legato all’obbligo di dover prendere parte ad eventuali sequel. L’attore ha accettato di prendere parte a questo film poiché lo ha giudicato “unico” e il suo fiuto non ha sbagliato. Joker ha infatti incassato più di 1 miliardo di dollari, ricevendo ben 11 candidature ai Premi Oscar 2020 e vincendone due, di cui uno proprio a Phoenix come miglior attore e uno alla migliore colonna sonora. Il film ha inoltre ottenuto due Golden Globe, uno al miglior attore in un film drammatico a Joaquin Phoenix e uno alla miglior colonna sonora originale in un film.

Nel 2022 è stato annunciato un sequel dal titolo Joker: Folie à Deux, che vedrà il ritorno di Joaquin Phoenix con al fianco la cantante Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn, e che uscirà nelle sale il 4 ottobre del 2024. In un’intervista l’attore protagonista ha raccontato del grande impegno che ha richiesto interpretare questo personaggio sia dal punto di vista fisico, infatti ha dovuto perdere ben 23 kg, che psicologico, in quanto ha dovuto studiare e unire vari disturbi della personalità che persino lo psichiatra non è stato in grado d’individuare.

Il film drammatico Joker andrà in onda oggi, mercoledì 27 marzo, su Italia 1 alle 21,20 e contemporaneamente in diretta streaming video su Mediaset Infinity. La pellicola è anche presente su Netflix, in abbonamento.

Joker, film su Italia 1 diretto da Todd Phillips

Mercoledì 27 marzo, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, il film drammatico del 2019 dal titolo Joker. La pellicola è diretta dal regista Todd Phillips, diventato famoso per avere girato la trilogia di Una notte da leoni. Le musiche hanno invece la firma della violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir, vincitrice di un Grammy Award e di un Emmy per le colonne sonore della miniserie Chernobyl.

Il protagonista del film Joker è interpretato dall’attore Joaquin Phoenix, diventato famoso per il ruolo dell’imperatore Commodo nel film cult Il gladiatore di Ridley Scott. Al suo fianco la stella di Hollywood Robert De Niro, vincitore del Premio Oscar per l’interpretazione del pugile Jake LaMotta nel film Toro scatenato.

La trama del film Joker: un ritratto accurato sull’alienazione e la scelta del male

Il film Joker racconta una versione completamente nuova della storia dell’iconico villain. Quella che viene narrata è la vita di un uomo che combatte per trovare la sua strada in una città devastata come Gotham.

L’uomo di giorno lavora come clown, mentre di notte tenta di sfondare come comico di cabaret, scoprendo però di essere considerato uno zimbello.

Arthur conduce una vita in costante bilico tra depressione e crudeltà, fino a quando un giorno prenderà una decisione terribile che scatenerà una serie di avvenimenti tragici, con morti violente e scoperte scioccanti, che permetteranno di avere un’idea nuova delle tante sfaccettature di questo personaggio.

Arthur viene arrestato per gli omicidi che ha compiuto, venendo acclamato dalla folla per cui decide di esibirsi dipingendosi un sorriso in volto con il suo stesso sangue e trasformandosi per sempre in Joker. Il protagonista viene rinchiuso in una struttura psichiatrica, ma questo è solo l’inizio della storia di questo oscuro e crudele individuo…

