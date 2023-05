Joker Out “Carpe Diem”, Slovenia/ “Eurovision 2023? Sempre stato speciale per noi”

Joker Out per la Slovenia con “Carpe Diem “nella finale dell’Eurovision 2023

Gli Joker Out con “Carpe Diem” sono i rappresentanti della Slovenia nella finale dell’Eurovision 2023: saranno loro i vincitori? La band slovena formata da Bojan Cvjetićanin (cantante), Jure Maček (batterista), Kris Guštin (chitarrista), Jan Peteh (chitarrista) e Nace Jordan (bassista) ha portato sul palcoscenico della Liverpool Arena il brano dal titolo Carpe diem, dopo aver trionfato durante il concorso organizzato dall’emittente radiotelevisiva pubblica RTV Slovenija. Un brano incisivo che non è passato affatto inosservato permettendo alla band di conquistare, durante la semifinale, uno dei 10 posti disponibili per accedere alla finalissima dell’Eurovision 2023. Il brano, composto dai cinque componenti del gruppo con la collaborazione del produttore Žarko Pak, è una canzone che invita l’ascoltatore a godersi al massimo la vita e a cogliere sempre l’attimo proprio come il titolo del brano suggerisce “carpe diem”.

Intervistati da Eurovisionin.com hanno raccontato cosa rappresenta per loro questa kermesse: “l’Eurovision è il più grande evento musicale e lo seguiamo e ci ha seguito da quando eravamo piccoli ed è sempre stato speciale per noi. Sì, è una competizione, ma ogni singolo concorrente può guadagnare molta esperienza, fan, e pure mostrare ciò che il proprio paese ha prodotto negli ultimi anni”.

Joker Out di Carpe diem: “ci piacerebbe suonare un giorno in Italia”

I Joker Out, I rappresentanti scelti dalla Slovenia per partecipare all’Eurovision 2023 con il brano “Carpe Diem” sono tra i finalisti della 67esima edizione della kermesse canora internazionale e non nascondono di avere delle buone aspettative. Tra queste suonare un giorno in Italia: “ci piacerebbe suonare lì un giorno!”. Parlando poi di ispirazioni musicali hanno rivelato: “veniamo da diversi background musicali, quindi non è semplicissimo dare una risposta. I punti in comune sono stati il rock sloveno e anche dell’ex Jugoslavia, sicuramente!”.

Anche la musica britannica è stata importante per loro: “è da lì che il nostro sound un po’ si origina anche”. Che dire: la band slovena è pronta a tutto: riuscirà a trionfare all’Eurovision 2023?











